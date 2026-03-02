Загибель Хаменеї та загроза ядерної ескалації: чи капітулює Іран у найближчі 48 годин

Вибухи у Тегерані 1 березня / © Getty Images

Ізраїль та США повністю контролюють небо Ірану, методично знищуючи його оборонний потенціал. Вперше за 40 років у країні виник відкритий конфлікт між регулярною армією та Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Загибель аятоли Алі Хаменеї стала тригером для нових масштабних протестів. Наступні 48 год. стануть вирішальними для формалізації капітуляції іранського режиму або подальшої ескалації.

Таку думку висловив Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Ситуація в Ірані зараз

Ізраїльські та американські військово-повітряні сили повністю контролюють іранський повітряний простір, тож у цьому вимірі бойові дії більше нагадують односторонній розгром. Ключовою метою залишається повне знищення оборонного потенціалу країни.

«Офіційні канали КВІР вночі поширили інформацію про скасування фетви (релігійно-правового висновку — ред.) Хаменеї щодо заборони ядерної зброї. Це розцінюється як останній акт шантажу, що спровокував коаліцію на підготовку ударів по підземних об’єктах у Фордо. Безглузді, як на мене, заяви, що вчергове свідчать про подальшу фрагментацію оперативного управління», — вважає Семиволос.

Протистояння між армією Ірану і КВІР

Водночас фіксується найглибше за останні чотири десятиліття протистояння між регулярною іранською армією та КВІР.

«Одразу зазначу, щоб не закидали гнилими помідорами: верифікувати це дуже важко, але сигнали надходять (можливо, як частина дезінформації), тож я вам про них розкажу», — зауважив експерт.

За наявною інформацією, підтверджено локальні зіткнення в Тегерані — у районі урядового кварталу та біля штаб-квартири «Валі-е-Аср». Підрозділи регулярної армії, ймовірно, відмовилися передавати резерви ППО та брати участь у придушенні протестів.

Також повідомляється, що генералітет дистанціюється від, як їх називають, «суїцидальних» наказів щодо атак на танкери та бази США. Іранська армія позиціонує себе як можливий «інститут національного порятунку» на постреволюційний період. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, удари Ізраїль по штабах КВІР суттєво послабили їхній контроль над столицею.

Протести в Ірані

«Після підтвердження смерті Рахбара (аятоли Алі Хаменеї — ред.) протести спалахнули з новою силою в Тегерані, Ісфагані та Ширазі. Гасла — прямі вимоги повалення ісламської республіки«, — вказав директор Центру близькосхідних досліджень.

Також підтверджується масове переміщення політичних в’язнів із тюрем «Евін» і «Раджаї-Шахр». Їх перевозять до стратегічних об’єктів і використовують як «живі щити», що змусило коаліцію переглянути графік ударів по Тегерану.

Іранський принц у вигнанні Реза Пахлаві публічно закликав силовиків перейти на бік протестувальників, заявивши, що «режим доживає останні години».

«Хороша новина: завдяки втручанню Мохсена Резаї (екскомандувача КВІР і секретаря Ради з визначення політичної доцільності — ред.) та тиску Китаю, Ормузьку протоку відкрито до початку торгів у понеділок. Це збило паніку на ринку нафти (Brent торгується на рівні $78-80)», — зауважив Семиволос.

Україна і посилення ППО країн Затоки

ОАЕ та Саудівська Аравія змогли відбити масовані ракетні атаки. Позиція арабських держав — повна нейтралізація іранської загрози.

«Те, що Україна згадується як важливий елемент посилення протиповітряної оборони країн Затоки — добрий знак. Вчасна заява Зеленського про це — нам плюс у карму», — вважає експерт.

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про підтримку права іранців на демократичний транзит влади, що фактично стало дипломатичним сигналом для дій коаліції.

Немічність Росії

«Відмова Москви втрутитися в конфлікт на боці Тегерана почута в Пекіні та Пхеньяні як сигнал про немічність РФ. Спроби Москви зв’язатися з Вашингтоном напряму з цього питання виявилися невдалими», — поінформував Семиволос.

Китай переходить до більш активного управління кризою, зокрема щодо Ормузької протоки. Це допомогло знизити напруження на ринках.

Капітуляція іранського режиму

«Підсумуємо: У Тегерані панує „двовладдя“ між паралізованою Перехідною радою та радикальним крилом КВІР, яке готове до ядерної ескалації. Наступні 48 годин стануть вирішальними для формалізації капітуляції режиму або подальшої ескалації — якщо буде чим», — резюмував експерт.

Операція США проти Ірану — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану триватиме близько чотирьох тижнів. За його словами, процес іде за планом, а удари виявилися ефективнішими, ніж очікувалося, зокрема ліквідовано близько 48 осіб із керівництва країни. Попри бойові дії, Трамп не виключає можливість переговорів, хоча вважає, що Ірану варто було ініціювати їх раніше, і сподівається на позитивні політичні зміни після завершення операції.

Влада Ірану спростувала чутки про переговори зі США. Секретар Радбезу Алі Ларіджані назвав публікацію у ЗМІнедостовірною, запевнивши, що Тегеран не планує жодних діалогів із Вашингтоном.

Своєю чергою Велика Британія, Франція та Німеччина засудили «невибіркові» ракетні удари Ірану та заявили про готовність до спільних оборонних дій. У заяві країни припускають перехоплення іранських ракет і БпЛА, зокрема в місцях запуску, для захисту своїх інтересів та союзників у координації зі США.