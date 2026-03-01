Напруга навколо Ірану зростає: три провідні країни Європи заявили про можливість силових кроків

Британія, Франція та Німеччина допустили оборонні удари по Ірану

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність підтримати “необхідні оборонні дії” проти Ірану на тлі ескалації напруження на Близькому Сході.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн, відомих як формат E3, передає Sky News.

У документі ракетні удари Ірану названо “невибірковими та непропорційними”. У зв’язку з цим держави пообіцяли вжити кроків для захисту власних національних інтересів, а також безпеки союзників у регіоні.

Зокрема, йдеться про можливість застосування “необхідних і пропорційних оборонних заходів”, які можуть включати перехоплення або знищення іранських ракет і безпілотників безпосередньо в місцях їх запуску. Лідери трьох країн також домовилися координувати свої дії зі США та партнерами на Близькому Сході.

Паралельно Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що близько 94 тисяч британських громадян офіційно зареєстрували свою присутність у країнах Перської затоки. Це більше, ніж попередня оцінка у 76 тисяч осіб, яку уряд озвучував раніше.

Нагадаємо, раніше Іран завдав удару по французькій військово-морській базі Camp de la Paix в Абу-Дабі. Ще одна ракета упала поряд із німецьким круїзним лайнером у порту столиці ОАЕ.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.