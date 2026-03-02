ТСН у соціальних мережах

Чи може Китай стати посередником у переговорах з РФ: Зеленський про роль Пекіна

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський розповів, чи пропонував Китай офіційно чи неофіційно стати посередником переговорів по врегулюванню російської війни в Україні?

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленський розповів, що недавно провів хорошу розмову з канцлером ФРН Фрідрихом Мерцом, який днями відвідав Китай, де закликав Сі Цзіньпіна посилити тиск на Путіна.

«Безумовно, для мене були важливі деталі його візиту в Китай. Вдячний йому ще раз, він підіймав питання України, розмовляв про це з лідером Китаю. Я сказав нашим дипломатам бути в контакті з китайською стороною», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні дуже важливо залучити Китай до припинення війни, адже це в силах Пекіна.

«Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому випадку — щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо, все це може повливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була би точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо», — підсумував глава держави.

