Блокування за анонімність: у Раді готують зміни до законів щодо Telegram

Telegram / © pixabay.com

Реклама

Народний депутат від фракції «Голос», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин виступив із ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів. За його словами, це необхідно для боротьби з дезінформацією, яка поширюється в месенджері.

Про це Юрчишин сказав в етері КИЇВ24.

Реєстрація або блокування

Головна ідея пропозиції полягає у запровадженні чітких критеріїв для власників каналів. Якщо ресурс має велику аудиторію (певну кількість підписників), він має бути офіційно зареєстрований із вказанням реальних власників.

Реклама

«Потрібно змінити законодавство і зобов’язати при певній кількості користувачів чи при певній аудиторії чітко вказувати власників каналу. Якщо це не зроблено — звертатися до адміністрації Telegram з метою блокування таких каналів», — пояснив Юрчишин.

Проблема «ігнору» з боку Telegram

Нардеп визнає, що реалізація цієї ініціативи натрапляє на серйозну перешкоду: відсутність діалогу з боку керівництва месенджера. За словами Юрчишина, адміністрація Telegram фактично не спілкується з офіційним Києвом, що ускладнює процес модерації та блокування шкідливого контенту.

Анонімність як інструмент дезінформації

Попри труднощі в комунікації з платформою, депутат наголошує, що держава не може залишати ситуацію без контролю.

Головний ризик: високий рівень анонімності напряму корелює з величезною кількістю фейків.

Мета змін: зробити інформаційне поле прозорим та притягнути поширювачів дезінформації до відповідальності.

За словами Юрчишина, питання регулювання Telegram-каналів є питанням національної безпеки, оскільки анонімні ресурси часто використовуються для проведення ворожих ІПСО.

Реклама

Раніше нардеп пояснив, як можливе закриття Telegram чи TikTok вплине на інформаційну безпеку.

Нагадаємо, заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала головну причину, яка змушує державу боротися з анонімними каналами на пʼятому році повномасштабної війни. Верещук наголосила, що проблема полягає не в самому месенджері, а у неконтрольованій анонімності, яка створює серйозні загрози для безпеки держави.