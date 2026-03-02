ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 3 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Овен

Овен / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 березня?

День, коли наростає протистояння добра і зла, що не найкращим чином позначається на людській психіці. Сили організму слабшають, тому протистояти негативу стає дедалі складніше, що, своєю чергою, призводить до негативних наслідків — можна легко стати жертвою чужих маніпуляцій і навіть провокацій. Не можна дозволяти собі йти на поводі в сил зла, здійснюючи вчинки, за які згодом може стати соромно. Особливо небезпечно, що б не сталось, ображати і принижувати інших людей і, тим більше, задумувати проти них щось погане, оскільки будь-яка така дія миттєво повернеться бумерангом.

Овен

Овнам, незважаючи на несприятливі енергії дня, вдасться багато чого домогтися в професійному плані — у цей час для них стане досяжною будь-яка мета, навіть якщо вона може здатися дуже складною і навіть фантастичною. Головне — не розпорошувати своїх дій одночасно на кілька напрямів, зосередившись тільки на одному, але найбільшому й глобальному. У такому разі результат буде видно вже наприкінці дня, він перевершить усі очікування представників знака.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie