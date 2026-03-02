Овен / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 березня?

День, коли наростає протистояння добра і зла, що не найкращим чином позначається на людській психіці. Сили організму слабшають, тому протистояти негативу стає дедалі складніше, що, своєю чергою, призводить до негативних наслідків — можна легко стати жертвою чужих маніпуляцій і навіть провокацій. Не можна дозволяти собі йти на поводі в сил зла, здійснюючи вчинки, за які згодом може стати соромно. Особливо небезпечно, що б не сталось, ображати і принижувати інших людей і, тим більше, задумувати проти них щось погане, оскільки будь-яка така дія миттєво повернеться бумерангом.

Овен

Овнам, незважаючи на несприятливі енергії дня, вдасться багато чого домогтися в професійному плані — у цей час для них стане досяжною будь-яка мета, навіть якщо вона може здатися дуже складною і навіть фантастичною. Головне — не розпорошувати своїх дій одночасно на кілька напрямів, зосередившись тільки на одному, але найбільшому й глобальному. У такому разі результат буде видно вже наприкінці дня, він перевершить усі очікування представників знака.

Реклама

Читайте також: