У білому костюмі і карамельній сорочці: Меланія Трамп головувала на засіданні Ради безпеки ООН

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп сьогодні, 2 березня, очолила засідання Ради безпеки ООН. Це вперше, коли засідання очолює дружина чинного президента США. Зазвичай такі зустрічі проводить посол країни-представника або високопоставлений урядовець.

Перша леді виступила на засіданні з промовою на тему «Діти, технології та освіта в умовах конфлікту».

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія з’явилася там у білому костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів зі стрілками, та у сорочці карамельного відтінку. У неї було акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою і молочний манікюр.

Нагадаємо, Меланія Трамп фотографи зазнімкували разом із 19-річним сином у Капітолії.