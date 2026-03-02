Какому знаку Зодиака повезет 3 марта

Овен / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 3 марта?

День, когда нарастает противостояние добра и зла, что не самым лучшим образом отражается на человеческой психике. Силы организма ослабевают, поэтому противостоять негативу становится все сложнее, что, в свою очередь, приводит к негативным последствиям — можно легко стать жертвой чужих манипуляций и даже провокаций. Нельзя позволять себе идти на поводу у сил зла, совершая поступки, за которые впоследствии может стать стыдно. Особенно опасно как бы то ни было обижать и оскорблять других людей и, уж тем более, замышлять против них что-то плохое, поскольку любое такое действие моментально вернется бумерангом.

Овен

Овны, несмотря на неблагоприятные \энергии дня, удастся многого добиться в профессиональном отношении — в это время для них станет достижимой любая цель, даже если она может показаться очень сложной и даже фантастичной. Главное — не распылять свои действия одновременно на несколько направлений, сосредоточившись только на одном, но наиболее крупном и глобальном. В таком случае результат, который будет виден уже в конце дня, превзойдя все ожидания представителей знака.

Реклама

Читайте также: