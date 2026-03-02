- Дата публикации
Менструальный цикл — почему в разные фазы меняется аппетит и тянет на сладкое
Менструальный цикл — это не только вопрос репродуктивного здоровья. Колебания эстрогена и прогестерона влияют на аппетит, скорость обмена веществ, выбор макронутриентов и даже на то, как мы переносим физические нагрузки.
Почему в одни дни хочется салата и легкой рыбы, а в другие — шоколада и пасты, рассказало издание News Medical и объяснило, что гормональные колебания в течение менструального цикла влияют на аппетит, затраты энергии и усвоение питательных веществ. Но вместо жестких «диет по фазам» стоит выбрать гибкий и персонализированный подход к питанию.
Исследования показывают:
в лютеиновую фазу (после овуляции) аппетит и суточная калорийность часто возрастают
в периовуляторный период — наоборот, могут снижаться
скорость основного обмена во второй половине цикла несколько повышается.
Впрочем, реакции очень индивидуальны, поэтому современная наука все чаще говорит не о строгих правилах, а об адаптивной стратегии питания.
Фазы цикла
Менструальный цикл условно разделяют на четыре фазы:
Менструальная фаза (1-5 день). Уровни эстрогена и прогестерона низкие. Вместе с кровью организм теряет железо. Часто появляется усталость или снижение энергии.
Фолликулярная фаза. Эстроген постепенно растет. У многих женщин повышается чувствительность к инсулину, уменьшается спонтанный аппетит и появляется больше энергии.
Овуляция. Эстроген достигает пика, прогестерон еще низкий. Именно в этот период часто наблюдается наименьшее потребление калорий.
Лютеиновая фаза. Прогестерон растет (может превышать 16 нмоль/л), эстроген имеет второй, меньший пик. Часто повышается аппетит, возрастает тяга к более калорийной пище, а основной обмен может увеличиваться примерно на 100-300 ккал в сутки.
Эстроген связан со снижением аппетита и более активным использованием углеводов. Прогестерон — с повышенным аппетитом и большим использованием жиров и белков в качестве источника энергии.
Аппетит и калории
Метаанализы показывают, что в среднем женщины потребляют примерно на 150-200 ккал больше в лютеиновую фазу, чем в фолликулярную. Но разброс очень большой:
у кого-то разница почти незаметна
у кого-то — более 400-500 ккал в день
Во второй половине цикла чаще возрастает тяга к жирной и сладкой пище. Частично это связано с гормональным воздействием на центры вознаграждения в мозге и изменениями в регуляции глюкозы.
Если в период пониженного аппетита, например, возле овуляции, резко ограничивать калорийность без коррекции физической активности, это может снизить энергетическую доступность организма — фактор, который связывают с нарушением цикла и проблемами восстановления у физически активных женщин.
Питание как поддержка гормонов
Белок и полезные жиры
Адекватное потребление белка поддерживает синтез гормонов, восстановление тканей и стабильность уровня сахара в крови.
Ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло, орехи, семена и жирная рыба, участвуют в противовоспалительных процессах.
Омега-3 жирные кислоты демонстрируют умеренное положительное влияние на уменьшение симптомов дисменореи — болезненных менструаций, и маркеров воспаления.
Клетчатка и метаболизм эстрогена
Клетчатка помогает регулировать метаболизм эстрогена через влияние на его выведение и работу кишечника. Рационы с высоким содержанием клетчатки связывают с лучшей чувствительностью к инсулину и здоровым микробиомом.
Ферментация клетчатки бактериями образует короткоцепочечные жирные кислоты, которые участвуют в регуляции аппетита и оси «кишечник-мозг».
Фитоэстрогены
Соевые продукты, семена льна, бобовые содержат фитоэстрогены — растительные соединения, которые могут слабо взаимодействовать с эстрогеновыми рецепторами. Их эффект зависит от дозы, индивидуального гормонального фона и даже состава микробиоты.
Воспаление, инсулин и средиземноморский стиль
Хроническое низкоуровневое воспаление связывают с метаболическими нарушениями и такими состояниями, как синдром поликистозных яичников.
Средиземноморский тип питания, с большим количеством овощей, фруктов, цельных зерен, оливкового масла, рыбы и орехов, стабильно ассоциируется с более низким уровнем воспалительных маркеров, в частности высокочувствительного С-реактивного белка.
Антиоксиданты, например, полифенолы, каротиноиды и витамин Е, помогают уменьшать оксидативный стресс, который может усиливаться из-за гормональных колебаний.
Глюкоза, настроение и тяга к сладкому
В позднюю лютеиновую фазу некоторые женщины испытывают больше колебаний уровня сахара в крови. Это может влиять на энергию, настроение и тягу к быстрым углеводам. Комбинация сложных углеводов, белка и жиров замедляет опорожнение желудка и уменьшает резкие пики глюкозы.
Стабильное поступление глюкозы важно для работы мозга, ведь именно она является его основным источником энергии. Рацион с преобладанием сложных углеводов ассоциируется с меньшим количеством пищевых «срывов» и лучшей эмоциональной стабильностью.
«Диета по фазам»
В 2024 году систематический обзор 28 экспериментальных исследований показали, что некоторые нутриенты, например, витамин D, кальций, магний, цинк и куркумин, могут уменьшать менструальные симптомы, такие как боль, усталость и перепады настроения. Но качество исследований и дозировка отличались. Ученые отмечают, что физиологические изменения аппетита и метаболизма действительно существуют, однако жесткие «фазовые меню» не имеют достаточной доказательной базы, ведь индивидуальные реакции очень отличаются.
Наиболее обоснованный подход — гибкий, а именно, прислушиваться к сигналам тела, обеспечивать микронутриентную достаточность и стабильность глюкозы, а не пытаться подстроиться под строгий шаблон.
Менструальный цикл влияет на аппетит, затраты энергии и выбор пищи. Во второй половине цикла мы можем нуждаться в чуть больше калорий, в период овуляции — испытывать меньший голод. Это не «слабость характера», а биология.
Современная наука поддерживает не модные диетические ограничения, а адаптивную стратегию:
достаточно белка
клетчатки и полезных жиров
антивоспалительный рацион
стабильный уровень глюкозы
внимание к индивидуальным симптомам
И, возможно, самое важное — позволить телу быть живым и меняться при необходимости. Потому что гормональные ритмы — это не хаос, а сложная система, с которой можно научиться работать, а не бороться.