Чи є українці серед постраждалих через конфлікт на Близькому Сході: Сибіга відповів

Наразі на Близькому Сході перебувають близько 250 тисяч українців. Постраждалих через загострення конфлікту, на щастя, немає.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Безпека українських громадян — понад усе

За словами Сибіги, на доручення президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної допомоги людям. Відомство перебуває в постійному контакті з громадянами України, а посольства взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.

«Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації», — зауважив він.

Частина громадян уже переміщена суходолом до безпечних місць, зокрема Єгипту.

Станом на сьогодні, 2 березня, на «гарячу лінію» МЗС надійшло близько трьох десятків звернень. Це не є значною кількістю і переважно стосується відтермінування рейсів.

«Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України», — заявив дипломат.

Українців на Близькому Сході закликали дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив: держава працює над тим, щоб допомогти громадянам, які перебувають на Близькому Сході. Процес координує голова МЗС Андрій Сибіга. «Усі розвідки та Міністерство закордонних справ займаються цим, допомагають людям. На всі звернення будемо реагувати», — запевнив він.