Загострення на Близькому Сході: чи наважиться Саудівська Аравія на удар у відповідь по Ірану

Саудівська Аравія / © Getty Images

Ймовірність прямої військової відповіді Об’єднаних Арабських Еміратів на агресію Ірану залишається низькою через незахищеність критичної інфраструктури, тоді як Саудівська Аравія має значно вищий потенціал для вступу у відкрите протистояння. Попри значні інвестиції в оборону, Абу-Дабі демонструє вразливість перед масованими атаками, що змушує країну діяти обережно, аби не спровокувати руйнування власного економічного хабу.

Про це в етері КИЇВ24 заявив експерт-міжнародник Віталій Кулик, аналізуючи поточну ескалацію на Близькому Сході.

«Виявилося, що Емірати не надто готові до подібних терористичних атак з боку Ірану, що цивільна структура безпеки в країні не підготовлена до здійснення масових ударів. Отже, це буде ще робота над помилками, але значною мірою викликає занепокоєння те, що затягування військової операції супроводжуватиметься посиленими атаками на їхню інфраструктуру, що країни будуть втягнуті в безпосередню військову кампанію», — зазначає експерт.

За словами Кулика, в Ірану достатньо великий арсенал і варто очікувати нові хвилі ударів саме по військовій інфраструктурі союзників: британців, французів та США на цих територіях.

Протистояння у регіоні

Відносини між Іраном та арабськими монархіями Перської затоки (насамперед Саудівською Аравією та ОАЕ) десятиліттями визначаються релігійним та геополітичним суперництвом. Ситуація загострилася після серії атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії у 2019 році, у яких Ер-Ріяд звинуватив Тегеран та його проксі-сили (єменських хуситів).

Хоча у 2023 році за посередництва Китаю країни оголосили про відновлення дипломатичних відносин, довіра залишається крихкою. ОАЕ традиційно намагаються балансувати, зберігаючи статус глобального торговельного центру, тоді як Саудівська Аравія під керівництвом наслідного принца Мухаммеда бін Салмана демонструє готовність до більш жорсткої оборонної політики та зміцнення союзу із Заходом для стримування іранських амбіцій.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія та ОАЕ відмовили США в ударах по Ірану зі своєї території. «Країни затоки не хочуть ставати мішенню у можливому конфлікті», — зазначали джерела The Wall Street Journal.