Ізраїль розпочав масштабну наступальну операцію проти "Хезболли": чого очікувати

ЦАХАЛ / © Associated Press

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про перехід від оборони до активного наступу на території Лівану. За словами військового керівництва, кампанія триватиме щонайменше кілька днів.

Про це пише видання The Times of Israel.

Перехід до наступу

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що військові розпочали «наступальну кампанію» проти терористичного угруповання «Хезболла». Ця заява пролунала під час оцінки ситуації після масштабних нічних атак ракетами та безпілотниками, які «Хезболла» випустила по території Ізраїлю.

«Ми розпочали наступальну кампанію проти „Хезболли“. Ми більше не просто тримаємо оборону — тепер ми переходимо в наступ», — наголосив Еяль Замір.

Стратегія «хвилями» та тривалі бої

Генерал попередив, що Ізраїлю необхідно готуватися до тривалого протистояння. За його оцінками, активна фаза бойових дій триватиме «багато днів».

Стратегія ЦАХАЛу передбачає поєднання високої оборонної готовності з безперервними наступальними діями, які будуть здійснюватися хвилями.

Поточна ситуація на фронті

Ізраїль уже реалізував кілька серій авіаударів по об’єктах «Хезболли». Під вогнем опинилися цілі у Бейруті та на півдні Лівану. Ці дії стали прямою відповіддю на нічні обстріли ізраїльських міст.

Наразі армія перебуває у стані повної бойової готовності, очікуючи на подальшу ескалацію та готуючи наступні етапи операції.

Чому ситуація загострилася

Нинішня наступальна кампанія Ізраїлю стала відповіддю на одну з наймасштабніших нічних атак з боку Лівану. «Хезболла» застосувала комбінований удар ракетами та дронами-камікадзе, цілячись по північних та центральних районах Ізраїлю.

Ситуація на ізраїльсько-ліванському кордоні залишається напруженою вже тривалий час, проте перехід ЦАХАЛу до «наступу хвилями» свідчить про зміну стратегії — від стримування до спроби суттєво підірвати бойовий потенціал угруповання. Раніше міжнародні посередники намагалися дипломатичним шляхом відсунути сили «Хезболли» від кордону, проте обстріли ізраїльської території не припинялися.

Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Раада

Нагадаємо, саудівські медіа повідомляють про ймовірну загибель ключового політика «Хезболли» Мохаммада Раада внаслідок точкових ударів ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю підтвердила атаку на високопосадовців угруповання в Бейруті, але поки не називає імен.