Мохаммад Раад (у центрі) / © Associated Press

Саудівські медіа повідомляють про ймовірну загибель ключового політика «Хезболли» Мохаммада Раада внаслідок точкових ударів ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю підтвердила атаку на високопосадовців угруповання в Бейруті, але поки не називає імен.

Про це пише The Jurusalem Post.

За даними саудівського телеканалу Al‑Hadath, очільник парламентської фракції «Хезболли» Раад, ймовірно, загинув унаслідок ранкових ударів Армії оборони Ізраїлю по об’єктах угруповання на території Лівану.

Ізраїльські військові завдали високоточних ударів у відповідь на нічний обстріл: сили «Хезболли» випустили кілька снарядів у напрямку півночі Ізраїлю.

У ЦАХАЛі повідомили, що під удари потрапили кілька високопоставлених бойовиків у Бейруті, а також «центральний терорист „Хезболли“ на півдні країни, однак імена цілей офіційно не розкрили.

Атаки на «Хезболлу» триватимуть

Командувач Північного командування ізраїльської армії генерал-майор Рафі Міло прокоментував операцію у відповідь.

«Хезболла» обрала іранський режим замість держави Ліван і розпочала атаку на наших цивільних. Ми були готові — і вони заплатять високу ціну», — сказав Міло.

У заяві також підкреслили, що ізраїльська армія продовжує захищати жителів північних районів: війська розгортаються вздовж кордону, а населення запевнили, що потреби в евакуації наразі немає.

«Невдовзі після ракетного обстрілу з боку „Хезболли“, відповідно до плану, ми розпочали першу масштабну хвилю ударів у Бейруті та на півдні Лівану, націлену на старших бойовиків, штаби та терористичну інфраструктуру. Ми також працюємо над евакуацією цивільних на півдні Лівану перед подальшими ударами», — заявив ізраїльський генерал-майор.

Удари Ізраїлю по «Хезболлі» у Лівані — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ЦАХАЛ підтвердив перший від листопада 2024 року ракетний удар по Ізраїлю з боку «Хезболли» з території південного Лівану. Частину ракет перехопила ППО. Офіційної заяви від угруповання поки немає.

Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала удари по об’єктах «Хезболли» в Лівані. ЦАХАЛ поклав на «Хезболлу» повну відповідальність за ескалацію в інтересах Ірану та заявив про готовність до масштабних бойових дій на кількох фронтах у межах операції Roaring Lion.