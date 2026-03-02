Жінка з Києва вигадала, як заробити 2 мільйони доларів

У Києві жінка вигадала "піраміду" та "заробила" 2 млн доларів / © pixabay.com

У Києві приватна підприємиця, власниця манікюрного салону, використовуючи свої зв'язки у б’ютііндустрії, виманила у знайомих та друзів колосальні суми — лише задокументовані збитки сягають понад 50 мільйонів гривень (майже 2 млн доларів станом на 2021 рік). Жінка обіцяла надприбутки від перепродажу косметологічного обладнання, а натомість побудувала класичну фінансову піраміду.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва.

Як працювала схема

Обвинувачена була відома у колах столичних рестораторів та власників салонів. Маючи власний манікюрний кабінет, вона переконувала знайомих, що має ексклюзивні знижки на закупівлю дорогого медичного та косметологічного обладнання (лазерів, апаратів для епіляції тощо).

Схема була простою:

Залучення коштів: жінка просила «інвестиції» для закупівлі партії обладнання. Обіцянка прибутку: різницю між гуртовою ціною зі знижкою та роздрібним перепродажем вона обіцяла ділити навпіл. Ілюзія роботи: перші кілька місяців вона справді повертала невеликі суми під виглядом «відсотків», щоб приспати пильність і виманити ще більші суми.

Потерпілі та космічні цифри

Серед постраждалих — близькі подруги, знайомі офіцери та бізнесмени. Суми вражають:

Одна з потерпілих передала Анні 621 800 доларів США (понад 16 млн грн на момент вчинення). Жінка довірилася «подрузі», оскільки та раніше вчасно повертала дрібні борги.

Інший потерпілий передав 500 000 доларів США просто в салоні свого Mercedes біля ТЦ «Мегамаркет».

Масштаб: загалом суд встановив 8 епізодів шахрайства. Жінка брала суми від $17 000 до пів мільйона євро за один раз.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Як викрили аферу

Фінал настав у листопаді 2021 року. Коли виплати припинилися, жінка зібрала близько 20 потерпілих у своєму салоні на Голосіївському проспекті та цинічно заявила: «Це все піраміда, грошей немає, вони розійшлися між вами у вигляді відсотків».

Перевірка показала, що жодних знижок у офіційних постачальників обладнання (як-от «Космотрейд») у неї не було, а договори, які вона демонструвала, були фіктивними.

Суд та несподівана «мобілізація»

У суді жінка намагалася переконати, що це були «цивільно-правові стосунки», а бізнес просто прогорів. Ба більше, наприкінці процесу вона мобілізувалася до лав Нацгвардії, намагаючись зупинити провадження. Проте суд встановив, що вона служить у Києві, не залучена до бойових дій, а її каяття є нещирим, оскільки збитки не відшкодовано.

Вирок суду: