У Харкові жінку змусили повертати державі пенсію: що сталось

У Харкові покарали жінку за привласнення пенсії

Новобаварський районний суд Харкова виніс вирок місцевій жительці, яка після смерті матері не повідомила про це Пенсійний фонд і продовжувала користуватися її банківською карткою. За два місяці жінка встигла зняти понад 8 тисяч гривень, які належали державі.

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка не повідомила Пенсійний фонд про смерть матері

Як встановило слідство, мати обвинуваченої померла 25 грудня 2024 року. Донька, яка займалася організацією поховання, отримала доступ до банківської картки «Ощадбанку», на яку померлій щомісяця надходила пенсія за віком.

Замість того, щоб звернутися до Пенсійного фонду для припинення виплат, жінка вирішила скористатися ситуацією. Вона знала пін-код картки та розуміла, що державні органи ще не поінформовані про смерть пенсіонерки.

Протягом двох місяців на рахунок померлої продовжували надходити виплати — по 4 109 гривень за січень та лютий 2025 року.

12 лютого: перебуваючи біля банкомату на проспекті Ново-Баварському, жінка зняла частину коштів.

26 лютого: вона знову скористалася карткою в іншому банкоматі на вулиці Китаєнка.

Загалом шахрайським шляхом жінка заволоділа коштами держбюджету на суму 8 218 гривень 64 копійки.

Жінка визнала провину

Справу розглядали без проведення повного судового розгляду, оскільки обвинувачена повністю визнала свою провину та беззастережно погодилася з результатами розслідування.

Суд взяв до уваги, що жінка:

Раніше не була судимою. Має на утриманні малолітню дитину. Працює директором власного ФОП. Головне: щиро розкаялася та добровільно повернула державі всі привласнені кошти.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Враховуючи пом’якшувальні обставини, їй призначили покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік.

Тепер засуджена зобов’язана: