Які морепродукти небезпечно їсти, але їх однаково продають у супермаркетах: повний список

Які морепродукти не можна їсти

Морепродукти давно вважають корисною альтернативою м’ясу завдяки високому вмісту білка, Омега-3 і мікроелементів. Та попри очевидну користь, не всі види риби безпечні. Частина популярних морських продуктів може нашкодити здоров’ю або спричинити серйозні екологічні проблеми. Фахівці радять звертати увагу не лише на ціну чи смак, а й на походження та спосіб виробництва. Саме ці фактори визначають, чи справді продукт є якісним. Про це пише ресурс Good Housekeeping.

Креветки з фермерських господарств

Популярність креветок зростає щороку, однак саме вони частіше за інші пов’язані зі значним екологічним впливом. У багатьох країнах Азії під створення креветкових ферм вирубують мангрові зарості — природний бар’єр, що захищає узбережжя від штормів та ерозії. Такі ферми швидко забруднюються, і виробники переміщують їх на нові території, що ще більше шкодить природі.

Через умови вирощування якість креветок з таких господарств може бути сумнівною.

Атлантична тріска

Цей вид риби колись був надзвичайно поширеним, але масовий вилов у минулому призвів до критичного падіння її чисельності. Хоча промисел частково контролюється, популяція тріски досі не повернулася до стабільного рівня. Вид занесено до Червоного списку МСОП як такий, що перебуває під загрозою. Продовження споживання підтримує промисел, який негативно впливає на екосистему Атлантичного океану.

Чорна ікра та інші продукти з осетрових

Осетрові риби відзначаються дуже повільним ростом і пізнім дозріванням, що робить їх особливо вразливими. Незаконний промисел, руйнування нерестових місць і висока цінність чорної ікри спричинили різке скорочення їхніх популяцій. Через це будь-які продукти з осетрових риб — один із найменш екологічних варіантів на ринку.

Схожа ситуація спостерігається й серед деяких видів червоної риби.

Мексиканський морський окунь

Ця риба живе дуже довго і досягає статевої зрілості лише через десятиліття. Через таку біологічну особливість будь-які коливання у вилові одразу позначаються на чисельності. Перелов призводить до швидкого виснаження популяції, а відновлення займає багато десятиліть. Тому фахівці радять уникати цього виду або купувати лише сертифіковану продукцію.

Сом із ненадійних ферм

На деяких іноземних фермах сома вирощують у перевантажених водоймах з низьким рівнем контролю. Таке середовище інколи передбачає використання антибіотиків та стимуляторів росту, заборонених у багатьох країнах. Окрім цього, тривале транспортування погіршує свіжість продукту та підвищує ризик бактеріального забруднення.

Через такі фактори сом із ненадійних господарств може становити небезпеку.

Хижа риба з високим умістом ртуті

У великих хижаків — акул, скатів, морських лисиць та деяких видів тунця, накопичується значна кількість метилртуті. Це токсична речовина, що здатна впливати на нервову систему людини, особливо дітей та вагітних. Надмірний вилов такої риби руйнує харчовий ланцюг морів та океанів, порушуючи баланс екосистем.

Морський окунь сумнівного походження

Під назвою «морський окунь» часто продаються різні види риби, не всі з яких проходять якісний контроль. Експерти неодноразово фіксували випадки виявлення паразитів, хімічних домішок або невідповідності стандартам сертифікації. Через це купувати такий продукт без підтвердженого походження може бути ризиковано.