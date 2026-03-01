Як приготувати ідеальний фарш для котлет: в жодному разі не кладіть ці два інгредієнти

Що не можна додавати у фарш для котлет

Навіть найкраще м’ясо можна зіпсувати, якщо додати у фарш неправильні інгредієнти. Котлети будуть сухими, жорсткими або розвалюватимуться на сковороді через дві типові помилки, які допускає більшість господинь. Щоб отримати ніжні, соковиті та ароматні котлети, важливо не лише правильно вибрати м’ясо, а й знати, які продукти категорично не можна додавати у фарш.

Сира картопля

Багато хто додає терту картоплю, вважаючи, що вона зробить котлети м’якішими. Насправді все навпаки. Чому її не варто класти:

картопля виділяє багато крохмалю і робить котлети гумовими;

під час смаження виділяється волога, і фарш погано тримає форму;

смак стає водянистим і втрачає насичений аромат.

Кухарі наголошують: усі овочі, які можуть пустити сік, не можна додавати до класичного м’ясного фаршу.

Сира цибуля, подрібнена в блендері

Цибуля — важливий компонент, але спосіб її підготовки має значення. Якщо збити цибулю в кашу, вона:

виділяє надмірну кількість соку;

розріджує фарш;

додає різкий сирий запах.

Через це котлети втрачають щільність і «пливуть» на сковороді. Правильний варіант — дрібно нарізати цибулю ножем або злегка обсмажити перед додаванням.

