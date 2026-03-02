У хустці та жіночому вбранні: водійка намагалась вивезти 30-річного чоловіка під виглядом бабусі

30-річний ухилянт у жіночому вбранні / © Одеський прикордонний загін

Прикордонники Ізмаїльського загону завадили креативній, але невдалій спробі втечі за кордон. У пункті пропуску «Нові Трояни» 30-річний чоловік намагався видати себе за 71-річну жінку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

«Бабуся» за викликом

Інцидент стався під час перевірки автомобіля, яким керувала місцева жителька. Разом із водійкою в салоні перебувала «пасажирка» поважного віку. Згідно з документами, жінка народилася у 1954 році.

Пильність прикордонників привернула дивна поведінка подорожуючої: вона була щільно закутана в хустку, зберігала повне мовчання та всіляко уникала контакту з правоохоронцями. На всі запитання замість неї відповідала водійка, запевняючи, що це її давня знайома.

Розв’язка маскараду

Для встановлення особи прикордонники попросили жінку зняти хустку. Результат перевершив очікування: під жіночим одягом та аксесуарами переховувався 30-річний чоловік призовного віку.

Юридичні наслідки

Наразі герої цієї історії мають справу з законом:

Чоловік отримав адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

А дії водійки вже мають ознаки кримінального злочину. До поліції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

