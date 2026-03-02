Топ-5 речей на вашій кухні, які буквально кишать бактеріями: що треба викинути негайно

Кухня — місце, де ми готуємо їжу для себе та своїх близьких. Але саме тут часто є речі, які зовні здаються чистими, а насправді накопичують бактерії, мікрочастинки пластику та інші небажані речовини. Багато предметів ми використовуємо роками, не замислюючись, що вони можуть бути небезпечними. Експерти наголошують: вчасна заміна деяких кухонних предметів — це простий крок до безпеки та здоров’я.

Посуд із пошкодженим антипригарним покриттям. Антипригарні сковороди та каструлі служать довго лише за умови дбайливого ставлення. Щойно на їхній поверхні з’являються подряпини, сколи або покриття починає відлущуватися, воно припиняє бути безпечним. Пошкоджені ділянки можуть виділяти дрібні частинки покриття і хімічні сполуки, які потрапляють до їжі. Якщо сковорода пригорає, змінює колір або її поверхня нерівна — настав час замінити її на нову. Найкращі альтернативи: керамічний посуд, нержавійка або чавун.

Пластикові контейнери, які втратили форму. Пластикові ємності зручні, але мають обмежений термін служби. Під час нагрівання або за тривалого використання вони починають виділяти мікропластик, який непомітно потрапляє в їжу. Якщо контейнер пожовтів, потріскав, деформувався або має запах, його краще позбутися. Найбезпечніші варіанти для зберігання їжі: скляні та металеві контейнери, а також харчовий силікон.

Кухонні дошки зі слідами зношення. Пластикові дошки з часом утворюють безліч борозенок, з яких виділяються частинки пластику. Дерев’яні накопичують вологу та бактерії в глибоких порізах. У таких кишенях мікроби розмножуються навіть після ретельного миття. Якщо дошка має тріщини, різкий запах або значні пошкодження, її треба замінити. Корисна порада: використовуйте окремі дошки для м’яса, риби та овочів.

Кухонні губки — головне місце скупчення мікробів. Губка, яку ви щодня використовуєте для миття посуду, є справжнім розсадником бактерій. Тепла волога структура — ідеальне середовище для їх швидкого росту. Губка переносить мікроби на тарілки, робочі поверхні та навіть руки. Щоб уникнути цього, її потрібно міняти раз на 7 днів, а між замінами періодично дезінфікувати.