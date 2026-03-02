- Дата публікації
У Києві військові і ветерани можуть пройти безкоштовну реабілітацію: як записатися
Щомісяця 1200 людей проходять фізичну й психологічну реабілітацію у готельному комплексі «Камелот».
У Києві, на базі готелю «Камелот» біля метро у центрі міста діє безкоштовний проєкт з фізичної реабілітації, комплексної соціальної адаптації й психоемоційної стабілізації для ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх родин.
Сертифіковані фахівці-реабілітологи, психологи, тренери та соціальні працівники, з залученням спеціального обладнання та у підготовлених приміщеннях, надають цілу низку послуг з підтримки фізичного й психологічного відновлення військових, зокрема й для ветеранів з інвалідністю, які надаються на волонтерських засадах.
Військовим та їх родинам безкоштовно доступні наступні сервіси:
- фізкультурно-оздоровчі активності (йога, басейн, реабілітаційні вправи, SPA-відновлення);
- тілесно-орієнтовані заняття та заходи психофізичного відновлення;
- індивідуальні та групові психологічні консультації в онлайн та офлайн форматі;
- арт-терапевтичні та відновлювальні практики;
- соціально-інтеграційні та сімейні заходи;
- культурно-просвітницькі події та екскурсійні програми та освітні програми.
Георгій Джурко, власник готелю «Камелот» і очільник ВГО «Суспільна справа», пояснює, що на території готелю діє повноцінний оздоровчий центр. Всі медичні процедури та програми реабілітації й реінтеграції військових і ветеранів «Камелот» фінансує з власних прибутків.
«Ми пропонуємо масажі, три лазні (фінська, хамам та гідро-масажні ванни), великий басейн та психо-емоційне відновлення. Надаємо підвищений рівень комфорту, що дуже позитивно впливає на настрій. Сприяємо реінтеграції ветеранів через курси англійської мови, ІТ-курси тощо, - описує він безкоштовні послуги. – Все, що потрібно, щоб долучитися – взяти капці, рушник та показати на рецепції документ, що ви є військовим. Кожного четверга для ветеранів та їх сімей у «Камелоті» відкрита безкоштовна лазня».
З його слів, проєкт діє постійно, а заходи гендерно розділені – тобто чоловіки та жінки проходять реабілітацію окремо.
«Підтримку вже отримали тисячі людей. За останній місяць ми допомогли 1200 людям і маємо позитивну динаміку у 10% на місяць», - розповідає Георгій Джурко.
Про всі програми підтримки можна дізнатися, якщо звернутися через соцмережі до Георгія Джурко або до адміністрації готелю «Камелот» – у фейсбуці, телеграмі, інстаграмі або у Tik-Tok.