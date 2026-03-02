В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

Реклама

В Киеве на базе гостиницы «Камелот» возле метро в центре города действует бесплатный проект по физической реабилитации, комплексной социальной адаптации и психоэмоциональной стабилизации для ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей.

Сертифицированные специалисты-реабилитологи, психологи, тренеры и социальные работники с привлечением специального оборудования и в подготовленных помещениях предоставляют целый ряд услуг по поддержке физического и психологического восстановления военных, в том числе и для ветеранов с инвалидностью, которые предоставляются на волонтерских началах.

Военным и их семьям бесплатно доступны следующие сервисы:

Реклама

- физкультурно-оздоровительные активности (йога, бассейн, реабилитационные упражнения, SPA-восстановление);

- телесно-ориентированные занятия и мероприятия психофизического обновления;

- индивидуальные и групповые психологические консультации онлайн и офлайн формате;

- арт-терапевтические и восстановительные практики;

Реклама

- социально-интеграционные и семейные мероприятия;

- культурно-просветительские события и экскурсионные и образовательные программы.

Георгий Джурко, владелец гостиницы "Камелот" и руководитель ВОО "Общественное дело", объясняет, что на территории отеля действует полноценный оздоровительный центр. Все медицинские процедуры и программы реабилитации и реинтеграции военных и ветеранов Камелот финансирует из собственных доходов.

«Мы предлагаем массажи, три бани (финская, хамам и гидромассажные ванны), большой бассейн и психо-эмоциональное восстановление. Предоставляем повышенный уровень комфорта, что очень положительно влияет на настроение. Содействуем реинтеграции ветеранов через курсы английского языка, ИТ-курсы и т.д. - описывает он бесплатные услуги. – Все, что нужно, чтобы присоединиться – взять тапочки, полотенце и показать на рецепции документ, что вы военный. Каждый четверг для ветеранов и их семей в «Камелоте» открыта бесплатная баня».

Реклама

По его словам, проект действует постоянно, а мероприятия гендерно разделены – то есть мужчины и женщины проходят реабилитацию в отдельности.

«Поддержку уже получили тысячи людей. За последний месяц мы помогли 1200 людям и имеем положительную динамику в 10% в месяц», – рассказывает Георгий Джурко.

Все программы поддержки можно узнать, если обратиться через соцсети к Георгию Джурко или в администрацию гостиницы «Камелот» – в фейсбуке , телеграмме , инстаграмме или в Tik-Tok .