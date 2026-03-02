Дэвид Бекхэм провел первый день весны на даче и похвастался своими курами

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Реклама

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Неудивительно, что первый день весны он провел именно там. В своем Instagram он опубликовал оттуда фотоотчет.

Компанию на даче ему составили его собаки — кокапу Симба и кокер-спаниель Олив.

Дэвид Бекхэм с собакой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

А также показал своих кур, похожих на породу кохинхина в окрасе бафф. Они достаточно крупные и с пышным оперением. Похоже, спортсмен ими гордится.

Реклама

Куры Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Куры Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Теперь, с наступлением весны и тепла, Дэвид будет часто наведываться на свой загородный участок и хвастаться урожаем.

Отметим, сейчас мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами.

Не хуже сэра Дэвида Бекхэма разбирается в делах хозяйских, связанных с выращиванием птицы, и сам король Чарльз III. Он тоже уже ранее показывал своих кур.