Дэвид Бекхэм провел первый день весны на даче и похвастался своими курами
С наступлением тепла экс-футболист будет много времени проводить на своем загородном участке.
50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Неудивительно, что первый день весны он провел именно там. В своем Instagram он опубликовал оттуда фотоотчет.
Компанию на даче ему составили его собаки — кокапу Симба и кокер-спаниель Олив.
А также показал своих кур, похожих на породу кохинхина в окрасе бафф. Они достаточно крупные и с пышным оперением. Похоже, спортсмен ими гордится.
Теперь, с наступлением весны и тепла, Дэвид будет часто наведываться на свой загородный участок и хвастаться урожаем.
Отметим, сейчас мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами.
Не хуже сэра Дэвида Бекхэма разбирается в делах хозяйских, связанных с выращиванием птицы, и сам король Чарльз III. Он тоже уже ранее показывал своих кур.