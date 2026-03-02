Зеленський попередив про удари РФ та назвав нову ціль: це більше не енергетика

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує завдати ударів по водопостачанню в Україні. Мета окупантів — залишити українців без води.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання медіа.

«Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та воді, водопостачання. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом. А ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряної оборони. З якими інструментами впливу Україна виходить на наступний раунд переговорів? І чи можемо посилити свою позицію? По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що енергетичний терор не зламав Україну, а тому РФ вирішила по-новому тероризувати цивільних.

«І Росія розуміє, що енергетичний терор був, але не зламав Україну. А як посилити свою позицію? Передусім, є гарантії безпеки між нами і США. Треба, щоб партнери це підписали. Документ готовий. В такій позиції ми будемо точно виглядати сильнішими», — пояснив президент.

Нагадаємо, росіяни взимку 2025-226 рр завдавали масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі. Для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.