Суспільство
48
Королева Каміла в милій гороховій сукні зустріла ведмедя Паддінгтона у Віндзорському замку

Нещодавно королева Камілла провела черговий прийом у Віндзорському замку.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла та Паддінгтон

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Її Величність зустрілася з ведмедиком Паддінгтоном під час прийому, організованого для фіналістів конкурсу творчого листа ВВС «500 слів».

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Цього дня Камілла обрала дуже милий образ. На ній була сукня міді чорного кольору в дрібний білий горох і з білим коміром від бренду ME+EM і взула її Величність високі замшеві чоботи Russell and Romley чорного кольору на підборах. Її стильний майже весняний образ доповнювали кілька улюблених прикрас — пластинчаста підвіска з п’ятьма ініціалами її онуків, кілька браслетів від Van Cleef Arpels, а також лаконічний макіяж та укладання.

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Знімки королеви з ведмежаком Паддінгтоном просто зачарували всіх, хоча це далеко не перша їхня зустріч. Раніше ще 2022 року палац ділився знімками Камілли з ведмедями, який був зроблений у Кларенс-гаусі у 64-ту річницю публікації першої книжки про ведмежа Паддінгтона.

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Королева Камілла та Паддінгтон / © Associated Press

Нагадаємо, покійна королева Єлизавета II також у багатьох асоціювалася з Паддінгтоном після того, як вони несподівано з’явилися разом у комедійному скетчі під час святкування платинового ювілею правління Її Величності.

48
