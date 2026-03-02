Доньку Оззі Осборона розкритикували за зовнішній вигляд: Келлі емоційно відповіла гейтерам

Келлі Осборн / © Associated Press

Реклама

Дочка відомого співака Оззі Осборна, телеведуча та дизайнерка Келлі Осборн публічно звернулася до недоброзичливців, які останнім часом атакують її у соцмережах. Зірка зізналася: зараз вона минає найскладніший етап у своєму житті — і не має наміру мовчки терпіти жорстокість.

Останніми днями Келлі зіштовхнулася з хвилею бодішеймінгу та відверто цинічних зауважень у соцмережах. Користувачі обговорювали її схуднення та зміни в зовнішності, називаючи її «занадто худою» і «крихкою».

Один із коментарів виявився особливо жорстоким — у ньому не лише принизливо висловилися про її вигляд, а й цинічно припустили, що вона «має такий вигляд, ніби скоро піде до батька», маючи на увазі смерть Оззі Осборна.

Реклама

Саме такі слова, за зізнанням телеведучої, стали останньою краплею і змусили її публічно відповісти на цю хвилю ненависті.

Келлі та Шерон Осборн / © Associated Press

Лише за кілька годин до емоційної відповіді в Мережі Келлі з’явилася на сцені церемонії BRIT Awards у Манчестері разом із мамою, Шерон Осборн, щоб отримати нагороду за життєві досягнення від імені свого покійного батька.

Невдовзі після заходу телеведуча опублікувала серію історій в Instagram, де різко відреагувала на хвилю негативу. За її словами, є особлива жорстокість у тому, щоб «добивати» людину, яка й так переживає біль. Вона наголосила, що не дозволить знецінювати свої почуття та перетворювати особисті труднощі на предмет пліток.

«Я проходжу через найважчий час у своєму житті. І не збираюся дозволяти принижувати себе», — емоційно заявила Келлі.

Реклама

Келлі Осборн / © Associated Press

Раніше їй уже довелося реагувати на бодішеймінг. Після змін у зовнішності зірка отримала образливі коментарі щодо своєї ваги. Вона публічно засудила таку поведінку, підкресливши, що ніхто не заслуговує на подібне приниження.

Келлі Осборн / © Associated Press

Осборн зізнається: попри біль і критику, вона намагається триматися. І хоча переживає глибоку втрату, просить лише про одне — елементарну людяність.

Нагадаємо, Lida Lee відповіла на критику фігури. Артистка розкрила причину, чому набрала зайві кіло.