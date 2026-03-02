Зендея та Том Голланд таємно одружились: 29-річну акторку підозрюють у вагітності

Зендея та Том Голланд / © Associated Press

У Голлівуді спалахнула нова хвиля обговорень навколо однієї з найулюбленіших пар індустрії — Зендеї та Тома Голланда. Причиною став несподіваний коментар їхнього давнього друга та стиліста Лоу Роуча, який фактично заявив, що актори вже одружені.

Під час спілкування з журналістами Access Hollywood на червоній доріжці церемонії Actor Awards 1 березня Роуч заінтригував фразою: «Весілля вже відбулося. Ви його пропустили». Коли репортер уточнив, чи це правда, стиліст лише розсміявся і підтвердив: «Абсолютна правда».

Офіційних заяв від представників зірок наразі немає, однак шанувальники вже активно обговорюють можливу таємну церемонію.

Зендея та Том Голланд / © Associated Press

Нагадаємо, історія їхнього кохання почалася ще 2016 року на зніманнях фільму «Людина-павук: Повернення додому». Від дружби на майданчику — до заручин наприкінці 2024 року, про які стало відомо після появи акторки з каблучкою на безіменному пальці.

Зендея та Том Голланд / © Associated Press

Втім, це не єдина причина для обговорень. У Мережі ширяться чутки, що Зендея може бути вагітною. Акторка останнім часом рідше з’являється на публіці, а для виходів обирає переважно об’ємні вбрання, які приховують фігуру. На деяких відео прихильники також помітили, що вона часто тримає руки біля живота, що лише підігріло припущення.

Зендея та Том Голланд / © Associated Press

Зендея неодноразово зізнавалася, що їй непросто балансувати між особистим життям і всесвітньою увагою. В інтерв’ю вона наголошувала: кохання — це щось сакральне, що хочеться залишити лише для двох.

Голланд також відверто говорив про труднощі приватності, зазначаючи, що через популярність навіть найінтимніші моменти миттєво стають публічними.

Попри це, пара продовжує будувати стосунки, намагаючись захищати свій простір і водночас не відмовлятися від щастя.

