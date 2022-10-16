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На згадку про Єлизавету II: Букінгемський палац опублікував знімок Камілли з ведмедем Паддінгтоном

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На згадку про Єлизавету II: Букінгемський палац опублікував знімок Камілли з ведмедем Паддінгтоном

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Після смерті Єлизавети II скорботні залишили тисячі плюшевих іграшок на території королівських палаців і парків. Тепер стало відомо, що з ними вчинили.

Букінгемський палац повідомляє, що поняд тисячя плюшевих ведмедиків Паддінгтонів та інших іграшок, залишених біля королівських резиденцій на згадку про покійну королеву, будуть відправлені на благодійність. Усі іграшки пройшли професійне чищення та будуть передані до дитячого благодійного фонду Barnardos.

Королівська родина повідомила про це, опублікувавши знімок королеви Камілли на тлі ведмедів. Знімок зроблений у Кларенс-Хаусі в четвер — у 64-ту річницю публікації першої книжки про ведмежа Паддінгтона.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II почала асоціюватися з Паддінгтоном після того, як вони несподівано з'явилися разом у комедійному скетчі під час святкування платинового ювілею її правління. У короткометражному фільмі ведмежа відвідало Букінгемський палац на післяобідній чай, під час якого королева дістала з сумочки бутерброд із мармеладом.

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