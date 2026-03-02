ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
154
1 хв

Ребел Вілсон приміряла образ рятувальника Малібу на честь свого 46-річчя

Зірка вирішила з гумором відсвяткувати свій день народження.

Юлія Кудринська
Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Акторка і продюсерка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram серією знімків, присвячених її 46-річчю, яке вона святкує 2 березня. На фото вона позувала біля сухого дерева в морській воді в червоному суцільному купальнику з довгими рукавами, у якому мала вигляд як один із рятувальників Малібу.

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

«Я так вдячна своїй сім’ї і друзям, і тому, що в 18 років я здійснила свою божевільну мрію, викликану малярією — стати акторкою, а не юристом! Які ж неймовірні були ці 46 років!» — написала акторка під фото.

На інших знімках Вілсон вже була зображена зі своїми друзями, які веселяться у воді.

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, незабаром Ребел стане мамою вдруге. Її дружина — дизайнерка Рамона Агрума — зараз вагітна.

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто вони разом виходять на червоні доріжки заходів.

154
