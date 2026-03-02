ТСН у соціальних мережах

Квиток в один кінець: Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі

Генштаб оновив дані про втрати РФ: за добу знищено 960 окупантів, 74 артилерійські системи та понад 1800 БПЛА.

Втрати РФ станом на 2 березня

Втрати РФ станом на 2 березня / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила ще 960 солдатів, а також танки, артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу

  • особового складу — близько 1 267 730 (+960) осіб

  • танків — 11 7013 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 111 (+3)

  • артилерійських систем — 37 795 (+74)

  • РСЗВ — 1 665 (+3)

  • засоби ППО — 1 3013 (+5)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 348

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 153 169 (+1 810)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 80 757 (+247)

  • спеціальна техніка — 4 076 (+1)

Раніше ми писали, що українська ППО знищила понад 30 000 повітряних цілей за лютий 2026 року.

