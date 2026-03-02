- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 1 хв
Квиток в один кінець: Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі
Генштаб оновив дані про втрати РФ: за добу знищено 960 окупантів, 74 артилерійські системи та понад 1800 БПЛА.
За минулу добу російська армія втратила ще 960 солдатів, а також танки, артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу
особового складу — близько 1 267 730 (+960) осіб
танків — 11 7013 (+4)
бойових броньованих машин — 24 111 (+3)
артилерійських систем — 37 795 (+74)
РСЗВ — 1 665 (+3)
засоби ППО — 1 3013 (+5)
літаків — 435
гелікоптерів — 348
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 153 169 (+1 810)
автомобільна техніка та автоцистерни — 80 757 (+247)
спеціальна техніка — 4 076 (+1)
Раніше ми писали, що українська ППО знищила понад 30 000 повітряних цілей за лютий 2026 року.