Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Мохаммада Раада — СМИ

Мохаммад Раад (в центре) / © Associated Press

Саудовские медиа сообщают о вероятной гибели ключевого политика «Хезболлы» Мохаммада Раада в результате точечных ударов ЦАХАЛа. Армия Израиля подтвердила атаку на высокопоставленных чиновников группировки в Бейруте, но пока не называет имен.

Об этом пишет The Jurusalem Post.

По данным саудовского телеканала Al-Hadath, глава парламентской фракции «Хезболлы» Раад, вероятно, погиб в результате утренних ударов Армии обороны Израиля по объектам группировки на территории Ливана.

Израильские военные нанесли высокоточные удары в ответ на ночной обстрел: силы «Хезболлы» выпустили несколько снарядов в направлении севера Израиля.

В ЦАХАЛе сообщили, что под удары попали несколько высокопоставленных боевиков в Бейруте, а также «центральный террорист „Хезболлы“ на юге страны, однако имена целей официально не раскрыли.

Атаки на «Хезболлу» будут продолжаться

Командующий Северного командования израильской армии генерал-майор Рафи Мило прокомментировал ответную операцию.

«Хезболла» выбрала иранский режим вместо государства Ливан и начала атаку на наших гражданских. Мы были готовы — и они заплатят высокую цену», — сказал Мило.

В заявлении также подчеркнули, что израильская армия продолжает защищать жителей северных районов: войска разворачиваются вдоль границы, а население заверили, что потребности в эвакуации пока нет.

«Вскоре после ракетного обстрела со стороны „Хезболлы“, в соответствии с планом, мы начали первую масштабную волну ударов в Бейруте и на юге Ливана, нацеленную на старших боевиков, штабы и террористическую инфраструктуру. Мы также работаем над эвакуацией гражданских на юге Ливана перед дальнейшими ударами», — заявил израильский генерал-майор.

Удары Израиля по «Хезболле» в Ливане — что известно

Напомним, в ночь на 2 марта ЦАХАЛ подтвердил первый с ноября 2024 года ракетный удар по Израилю со стороны «Хезболлы» с территории южного Ливана. Часть ракет перехватила ПВО. Официального заявления от группировки пока нет.

После этого Армия обороны Израиля начала удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ возложил на «Хезболлу» полную ответственность за эскалацию в интересах Ирана и заявил о готовности к масштабным боевым действиям на нескольких фронтах в рамках операции Roaring Lion.