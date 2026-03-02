Принц Оскар: сім цікавих фактів про сина кронпринцеси Вікторії

Принц Оскар / © Getty Images

1.Принц Оскар народився 2 березня 2016 року в Каролінській лікарні в Сольні, там же, де на чотири роки раніше з'явилася на світ його старша сестра — принцеса Естель.

2. Його народження було відзначено двома салютами з 21 гармати навпроти Стокгольмського палацу, а його ім'я Оскар Карл Олоф та титул герцога Сконе були оголошені наступного дня його дідом по материнській лінії, королем Швеції Карлом Густавом.

Принц Оскар / © Getty Images

3. Хрещення принца відбулося 27 травня 2016 року (у травні 2012-го в цій самій Королівській каплиці Стокгольмського палацу хрестили і принцесу Естель). Хрещеними принца Оскара стали — король Данії Фредерік X (який тоді носив титул кронпринца), і кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, а також його тітка принцеса Мадлен (сестра кронпринцеси Вікторії), а також двоюрідні брати його батьків.

Кронпринцеса Метте-Маріт з кронпринцесою Вікторією та принцем Оскаром у день його хрещення / © Getty Images

4. Відповідно до Закону про престолонаслідування 1979 року, який набув чинності 1 січня 1980 року, принц Оскар є третім у черзі на престол після своєї матері та сестри, а не другим, як це могло бути раніше просто тому, що він народився хлопчиком.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми принцесою Естель та принцем Оскаром / © Getty Images

5. Коли йому було трохи більше року, юний принц почав відвідувати дитячий садок Lilla Kvikkjokk Montessori на Королівському Юргордені в Стокгольмі. А зараз він навчається у приватній початковій школі Campus Manilla у Королівському Юргордені, де також здобуває освіту його старша сестра принцеса Естель.

Принц Оскар і принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

6. Оскар живе разом із батьками та сестрою у палаці Хага у Сольні.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель із сином принцом Оскаром / © Getty Images

7. Принц Оскар не виконує королівських обов'язків через свій надто юний вік, але він часто з'являється на важливих сімейних заходах разом з батьками та сестрою, а також іншими членами королівської родини Швеції.

Принц Оскар зі своїми кузенами і кузинами, а також з батьком кронпринцем Даніелем і сестрою принцесою Естель / © Getty Images

Принц Оскар / © Getty Images

Втім, впевнені, що з дорослішанням Оскара ми все частіше бачитимемо його на публічних заходах.