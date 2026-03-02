- Дата публікації
Принц Оскар: сім цікавих фактів про сина кронпринцеси Вікторії
Принц Оскар — молодша дитина шведської кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля та третій у черзі на престол. Сьогодні Оскару виповнюється десять років, і з цієї нагоди ми зібрали цікаві факти про нього.
1.Принц Оскар народився 2 березня 2016 року в Каролінській лікарні в Сольні, там же, де на чотири роки раніше з'явилася на світ його старша сестра — принцеса Естель.
2. Його народження було відзначено двома салютами з 21 гармати навпроти Стокгольмського палацу, а його ім'я Оскар Карл Олоф та титул герцога Сконе були оголошені наступного дня його дідом по материнській лінії, королем Швеції Карлом Густавом.
3. Хрещення принца відбулося 27 травня 2016 року (у травні 2012-го в цій самій Королівській каплиці Стокгольмського палацу хрестили і принцесу Естель). Хрещеними принца Оскара стали — король Данії Фредерік X (який тоді носив титул кронпринца), і кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, а також його тітка принцеса Мадлен (сестра кронпринцеси Вікторії), а також двоюрідні брати його батьків.
4. Відповідно до Закону про престолонаслідування 1979 року, який набув чинності 1 січня 1980 року, принц Оскар є третім у черзі на престол після своєї матері та сестри, а не другим, як це могло бути раніше просто тому, що він народився хлопчиком.
5. Коли йому було трохи більше року, юний принц почав відвідувати дитячий садок Lilla Kvikkjokk Montessori на Королівському Юргордені в Стокгольмі. А зараз він навчається у приватній початковій школі Campus Manilla у Королівському Юргордені, де також здобуває освіту його старша сестра принцеса Естель.
6. Оскар живе разом із батьками та сестрою у палаці Хага у Сольні.
7. Принц Оскар не виконує королівських обов'язків через свій надто юний вік, але він часто з'являється на важливих сімейних заходах разом з батьками та сестрою, а також іншими членами королівської родини Швеції.
Втім, впевнені, що з дорослішанням Оскара ми все частіше бачитимемо його на публічних заходах.