Магнітна буря 2 березня: яка її потужність

Магнітна буря / © ТСН.ua

Реклама

Магнітна буря у понеділок, 2 березня, очікується з К-індексом 3,7. Хоча рівень залишається «зеленим», метеозалежним варто бути напоготові через можливі коливання.

Прогноз базується на даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря сьогодні

2 березня прогнозується підвищена сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

Реклама

Варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися, адже фахівці оновлюють дані про сонячну активність що три години. Тому варто регулярно стежити за оновленнями, щоб мати найсвіжішу інформацію.

Магнітна буря 2 березня / © Центр прогнозування космічної погоди

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість енергії. Вона складається із заряджених частинок — протонів і електронів, що рухаються у різні боки, зокрема й до Землі. Коли вони досягають її магнітосфери, виникають збурення, які й називають магнітними або сонячними бурями.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість або стрес. Спеціальних ліків не існує, але звичайні засоби від симптомів допомагають полегшити стан.

Щоб підтримати організм:

Реклама

дотримуйтеся режиму сну та харчування, висипайтеся;

обмежте жирну, солону й гостру їжу, алкоголь і надмірну каву;

пийте більше води та трав’яні чаї;

частіше бувайте на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця;

додавайте легку фізичну активність;

намагайтеся уникати стресів і конфліктів.

Людям із хронічними хворобами варто більше відпочивати та тримати потрібні ліки поруч.

Контрастний душ зранку та тепла ванна ввечері допоможуть покращити самопочуття.

Нагадаємо, на початку березня сонячна активність зросте, що може спричинити погіршення самопочуття та технічні збої. До 4 березня ситуація буде спокійною (Kp 2), 5 — 6 березня очікується підвищення до Kp 4, а 7 та 9 березня — невеликі збурення (Kp 3). Найскладнішими днями стануть 10 та 14 березня, коли прогнозують потужні магнітні бурі рівня Kp 5. Між ними, 11 — 12 березня, активність триматиметься на позначці Kp 3, а 8 та 13 березня буде відносно спокійно.