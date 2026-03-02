Магнитная буря 2 марта: какая ее мощность

Магнитная буря / © ТСН.ua

Магнитная буря в понедельник, 2 марта, ожидается с К-индексом 3,7. Хотя уровень остается «зеленым», метеозависимым стоит быть начеку из-за возможных колебаний.

Прогноз базируется на данных Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря сегодня

2 марта прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Стоит помнить, что прогнозы могут меняться, ведь специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа. Поэтому стоит регулярно следить за обновлениями, чтобы иметь самую свежую информацию.

Магнитная буря 2 марта

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество энергии. Она состоит из заряженных частиц — протонов и электронов, движущихся в разные стороны, в том числе и к Земле. Когда они достигают ее магнитосферы, возникают возмущения, которые и называют магнитными или солнечными бурями.

Как магнитные бури влияют на человека?

Во время магнитных бурь меняется атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или стресс. Специальных лекарств не существует, но обычные средства от симптомов помогают облегчить состояние.

Чтобы поддержать организм:

соблюдайте режим сна и питания, высыпайтесь;

ограничьте жирную, соленую и острую пищу, алкоголь и чрезмерный кофе;

пейте больше воды и травяные чаи;

чаще бывайте на свежем воздухе, избегая прямого солнца;

добавляйте легкую физическую активность;

старайтесь избегать стрессов и конфликтов.

Людям с хроническими болезнями стоит больше отдыхать и держать нужные лекарства рядом.

Контрастный душ утром и теплая ванна вечером помогут улучшить самочувствие.

Напомним, в начале марта солнечная активность возрастет, что может привести к ухудшению самочувствия и техническим сбоям. До 4 марта ситуация будет спокойной (Kp 2), 5 — 6 марта ожидается повышение до Kp 4, а 7 и 9 марта — небольшие возмущения (Kp 3). Самыми сложными днями станут 10 и 14 марта, когда прогнозируют мощные магнитные бури уровня Kp 5. Между ними, 11 — 12 марта, активность будет держаться на отметке Kp 3, а 8 и 13 марта будет относительно спокойно.