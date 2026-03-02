Взрывная карма: 3-9 марта неожиданности ждут тех, кто обидел эти три знака зодиака

астрология / © pixabay.com

В мире астрологии иногда происходят моменты, когда звезды выстраиваются так, что кажется, будто сама судьба вмешивается в жизнь людей. С 3 по 9 марта 2026 года ожидается, что энергия звезд повлияет на тех, кто испытал несправедливость, а также станет уроком для тех, кто причинял боль этим знакам зодиака.

Лев: справедливость освещает путь

Для Львов эта неделя станет триумфом справедливости. Старые обиды наконец-то получат возмездие, а те, кто пытался помешать вашему пути, столкнутся с неизбежными последствиями. Это время вернуть силу и уверенность в себе. Аура Льва будет неотразима, и те, кто недооценивал вас, поймут, насколько ярко вы сияете.

Телец: возвращение баланса

Тельцы ощутят тонкое, но мощное действие кармы. Казавшиеся неразрешимыми ситуации начнут меняться к лучшему. Те, кто наносил вам вред или испытывал ваше терпение, столкнутся с последствиями своих действий. Это период восстановления, исцеления и внутренней гармонии — время собирать плоды своего труда и терпения.

Водолей: пробуждение истины

Водолеи получат глубокое и значимое пробуждение. Настоящая правда, долго остававшаяся скрытой, выйдет на свет. Сложные или неоднозначные отношения и ситуации прояснятся, позволяя видеть вещи более ясно. Те, кто пытался воспользоваться вашей щедростью или обмануть, будут вынуждены столкнуться с реальностью. Интуиция и разум Водолея помогут найти путь к более светлому и честному будущему.

Эта неделя обещает быть насыщенной событиями и изменениями, которые могут повлиять на жизнь этих трех знаков зодиака. Вселенная посылает сигналы, и пора прислушиваться к ним.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.