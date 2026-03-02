ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза балістики в Києві та в областях, де оголошена повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві і низці областей у понеділок, 2 березня, станом на 9:46 лунає повітряна тривога.

Повітряні сили повідомили у Telegram про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Ворог атакував такі міста:

  • Околиці Харкова

  • Суми

  • Кривий ріг.

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie