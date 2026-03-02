- Дата публікації
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза балістики в Києві та в областях, де оголошена повітряна тривога.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві і низці областей у понеділок, 2 березня, станом на 9:46 лунає повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили у Telegram про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні ПС.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Ворог атакував такі міста:
Околиці Харкова
Суми
Кривий ріг.