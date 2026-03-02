У Хмельницькому "смотрящий" викрав і катував чоловіка, бо той посигналив йому на дорозі

Звичайний дорожній конфлікт перетворився на кримінальний трилер із викраденням

У Хмельницькому кримінальний авторитет зі столиці викрав і катував чоловіка після дорожнього конфлікту.

Про це передає пресслужба Нацполіції, зокрема Департамент карного розшуку.

За словами правоохоронців, у Хмельницькому стався дорожній інцидент: водій одного авто намагався змінити смугу, але водійка іншого — його не пропустила. Ситуація обійшлася без пошкоджень транспортних засобів. Чоловік гучно посигналив жінці, на тому і розʼїхалися.

Однак, це заділо співмешканція водійки — раніше судимого за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина.

Під час перебування під вартою зловмисник був відомий, як «смотрящий» у слідчому ізоляторі. Крім того, наразі він є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу в складі організованої групи.

Тож він почав телефонувати «кривднику» своєї співмешканки, звинувачуючи у завданні образ водійці та вимагаючи вибачень. Але інший учасник дорожнього руху не бажав спілкуватися і на вимоги не реагував. За що — почув погрози розправою.

Незабаром до його будинку приїхала група осіб. Чоловіка побили, затягли до авто та вивезли за межі міста, при цьому дорогою продовжуючи бити.

«Екссмотрящий» приставив ножа до грудей потерпілого і змусив записати на телефон відео з вибаченнями. Після цього викраденого чоловіка виштовхали з автомобіля.

Особу зухвалого нападника та місце його знаходження правоохоронці швидко зʼясували. Йому повідомили про підозру за катування та незаконне позбавлення волі людини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Суд відправив його під варту.

Правоохоронці встановлюють усіх співучасників злочину та перевіряють підозрюваного на причетність до інших кримінальних правопорушень.

Раніше повідомлялося, що колишній «смотрящий» СІЗО вибивав борги з людей на Кіровоградщині.