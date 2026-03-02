- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 2 мин
В Хмельницком "смотрящий" похитил и пытал мужчину, потому что тот посигналил ему на дороге
«Экссмотрящий» СИЗО устроил самосуд — вывез мужчину за город, жестоко избил и под ножом у горла заставил извиняться за камеру.
В Хмельницком криминальный авторитет из столицы похитил и пытал мужчину после дорожного конфликта.
Об этом передает пресс-служба Нацполиции, в частности Департамент уголовного розыска.
По словам правоохранителей, в Хмельницком произошел дорожный инцидент: водитель одного авто пытался сменить полосу, но водитель другого — его не пропустила. Ситуация обошлась без повреждений транспортных средств. Мужчина громко посигналил женщине, на том и разъехались.
Однако это задело сожительство водителя — ранее судимого за смертельное ДТП, в котором погиб десятилетний ребенок.
Во время содержания под стражей злоумышленник был известен как «смотрящий» в следственном изоляторе. Кроме того, в настоящее время он обвиняется в деле распространения преступного влияния в составе организованной группы.
Поэтому он начал звонить по телефону «обидчику» своей сожительницы, требуя извинений. Но другой участник дорожного движения не хотел общаться и на требования не реагировал. За что услышал угрозы расправой.
Вскоре в его дом приехала группа лиц. Мужчину избили, затащили в авто и вывезли за пределы города, при этом по дороге продолжая избивать.
«Экс-смотрящий» приставил нож к груди потерпевшего и заставил записать на телефон видео с извинениями. После этого мужчину вытолкали из автомобиля.
Личность дерзкого нападающего и место его нахождения правоохранители быстро выяснили. Ему сообщили о подозрении за пытки и незаконное лишение свободы человека, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Суд отправил его под стражу.
Правоохранители устанавливают всех соучастников преступления и проверяют подозреваемого на причастность к другим уголовным правонарушениям.
Ранее сообщалось, что бывший смотрящий СИЗО выбивал долги с людей в Кировоградской области.