В Хмельницком "смотрящий" похитил и пытал мужчину, потому что тот посигналил ему на дороге

Обычный дорожный конфликт превратился в криминальный триллер с угоном

В Хмельницком криминальный авторитет из столицы похитил и пытал мужчину после дорожного конфликта.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции, в частности Департамент уголовного розыска.

По словам правоохранителей, в Хмельницком произошел дорожный инцидент: водитель одного авто пытался сменить полосу, но водитель другого — его не пропустила. Ситуация обошлась без повреждений транспортных средств. Мужчина громко посигналил женщине, на том и разъехались.

Однако это задело сожительство водителя — ранее судимого за смертельное ДТП, в котором погиб десятилетний ребенок.

Во время содержания под стражей злоумышленник был известен как «смотрящий» в следственном изоляторе. Кроме того, в настоящее время он обвиняется в деле распространения преступного влияния в составе организованной группы.

Поэтому он начал звонить по телефону «обидчику» своей сожительницы, требуя извинений. Но другой участник дорожного движения не хотел общаться и на требования не реагировал. За что услышал угрозы расправой.

Вскоре в его дом приехала группа лиц. Мужчину избили, затащили в авто и вывезли за пределы города, при этом по дороге продолжая избивать.

«Экс-смотрящий» приставил нож к груди потерпевшего и заставил записать на телефон видео с извинениями. После этого мужчину вытолкали из автомобиля.

Личность дерзкого нападающего и место его нахождения правоохранители быстро выяснили. Ему сообщили о подозрении за пытки и незаконное лишение свободы человека, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Суд отправил его под стражу.

Правоохранители устанавливают всех соучастников преступления и проверяют подозреваемого на причастность к другим уголовным правонарушениям.

Ранее сообщалось, что бывший смотрящий СИЗО выбивал долги с людей в Кировоградской области.