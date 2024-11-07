"Малая, ты поедешь с нами": все детали скандала в Полтаве, где коп и "авторитет" избили парня

"Авторитет" и полицейский отдыхали в одной компании и присмотрели себе одну девушку. Их не остановило, что у нее был парень. Парня жестоко избили.

В Полтаве криминальный "авторитет" и полицейский избили парня, защищавшего девушку. Компания мужчин ухаживала за девушкой и требовала, чтобы она поехала с ними, несмотря на то, что рядом был любимый. Заступившегося за девушку парня жестоко избили четыре человека.

Все детали громкого скандала выяснял ТСН.ua.

Детали конфликта

Инцидент произошел 2 ноября в местном ресторане Shade. Видео потасовки опубликовали в Сети. Судя по контексту видео, злоумышленники придирались к девушке и требовали, чтобы она поехала с ними, а парень встал на защиту любимой.

Девушка по имени Елена рассказала местным журналистам, что один мужчина (им оказался коп Александр Перели) подошел к ней и сказал: "Малая, ты поедешь с нами". Елена ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что тот ответил: "Нас это не интересует, поедешь с нами".

Она отказала, но мужчина был настойчив, поэтому реагировать пришлось ее парню. В ответ его жестоко избили четыре человека.

Скриншот из видео конфликта

Парня забрала "скорая". У пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках.

Фото: Фото из социальных сетей

"Авторитет" и полицейский отдыхали в одной компании

Среди нападавших оказался криминальный и полицейский. Любопытно, что они отдыхали в одной компании.

Александр Павлюченко и Александр Перели/Скрин с видео

"Компания из четырех мужчин, среди которых были бизнесмен и начальник райотдела полиции, обратили внимание на девушку, которая отдыхала с парнем. Полицейский подошел к молодым людям и заявил: "Малая, ты поедешь с нами". После того, как парень вступился за подругу, мужчины начали его избивать прямо в заведении", – пишет паблик "Скадовский защитник".

Заведение может принадлежать местной депутатке

На место прибыли работники охранной фирмы, но вмешиваться в драку не стали. Напротив, судя по кадрам видео, они принялись "успокаивать" самого пострадавшего. Он, с лицом в крови, продолжал защищать девушку, которая все снимала на телефон. И за это чуть ли не поплатилась.

По информации соцсетей, владелица ресторана отказалась предоставить полиции видео с камер наблюдения, поскольку получила угрозы.

Драка произошла в заведении местного депутата Полтавского горсовета Марианны Соллиман.

"Отдавать видеозаписи полиции она отказалась. Но позже сказала потерпевшей, что ей угрожали", — говорилось в паблике "Труха"

Журналисты "Суспільного" обратилось за комментарием к Соллиман. Она сообщила, что разглашать детали и комментировать ситуацию не будет, а всю необходимую информацию предоставила правоохранителям.

Местная депутат и ее ресторан / Фото: Труха

"Саша Браслет": что известно о бизнесмене, отдыхавшем в компании полицейского

В Сети узнали среди нападающих известного полтавского бизнесмена об Александре Павлюченко

Еще в 2015 году журналист Дмитрий Гнап в "Украинской правде" рассказывал о Павлюченко. По его словам, этот мужчина известен в Полтавской области как криминальный авторитет Саша Браслет и имеет тесную связь с правоохранительными органами.

Александр Павлюченко на фоне элитного автомобиля/Фото poltava.one

"Например, когда СБУ и прокуратура задержали начальника Полтавского ГАИ Петра Блажевского за взятку, именно Саша "Браслет" Павлюченко внес залог в 10 миллионов гривен, чтобы высокопоставленный гаишник вышел на свободу", — отмечал Гнап.

Газета "Зеркало недели" писала, что он является кумом бывшего главы МВД Арсена Авакова, но официально эта информация не доказана. В издании утверждали, что Александр со своим братом Михаилом на малой родине они снискали славу "газолинщиков", прямо посреди полтавских полей делали газолиновые врезки и воровали горючее.

Александр Павлюченко, которого называют "Саша Браслет"

"Самые громкие проявления их деятельности, по данным правоохранительных органов, принадлежат к 2003 году. За одну ночь из нефтепровода..., похитили свыше 700 кубометров газолина. После шести ходок каравана из лежавших его пути 20 бензовозов поля становятся похожими на взлетную полосу аэродрома. А вследствие критического падения давления в трубопроводе еще и взрываются две перевалочные станции", – говорилось в статье "Зеркала недели" за 2008 год.

Кроме того, Александр Павлюченко был помощником тогдашнего народного депутата от "Народного Фронта" Игоря Котвицкого. А до этого в 5-м созыве Верховной Рады Павлюченко был помощником Николая Злочевского.

Официально "Саша Браслет" считается агробизнесменом. По информации издания Рoltava.one, в 2018 году оказалось, что его предприятие "Альфа капитал" незаконно вывезло 50 тонн ячменя из поля сельскохозяйственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины недалеко от Полтавы. По документам предприятие якобы вывозило песок, а не зерно. В следующем году фирма "Браслета" по такой же схеме вывезла кукурузу и подсолнечник. В издании предполагалось, что именно за эти незаконные средства Павлюченко приобрел себе роскошную машину – Rolls-Royce.

Также Павлюченко является соучредителем "Центральной нефтегазотранспортной компании" в Полтавской области.

Как пишет Іpress, с Павлюченко связаны несколько фирм, которые в 2016 году без аукционов получили разрешения на пользование рядом месторождений нефти, газа, литиевых и урановых руд.

Что известно о полицейском, который хотел, чтобы "малая" ехала с ними

В полиции подтвердили, что один из участников конфликта – их работник. Как передает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о заместителе начальника отдела криминальной полиции Лубенского районного отдела полиции ГУНП в Полтавской области Александре Перели.

Расследовать дело будет Государственное бюро расследований. Также руководством полиции области назначено служебное расследование. На его период полицейский, находившийся на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Хотели "отпетлять" от ответственности

Сначала правоохранители открыли статью за легкие телесные повреждения, хотя нанесенные травмы были серьезнее. После огласки ее переквалифицировали в хулиганство, совершенное группой лиц. Теперь нападающим грозит до 4 лет тюрьмы.

"Парня избили, когда он вступился за свою девушку, к которой приехал в гости. Среди посетителей заведения, с которыми возник конфликт, был работник полиции. В настоящее время уголовное производство переквалифицировано из ч. 1 ст. 125 на ч. 2 ст. 296 УК Украины, То есть из умышленного легкого телесного повреждения на хулиганство, совершенное группой лиц", – пишет Полтавская областная прокуратура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"МАЛАЯ, ТЫ ПОЕДЕШЬ С НАМИ!" В Полтаве ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ ПАРНЯ, ЗАЩИЩАВШЕГО ДЕВУШКУ

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный чиновник НБУ угрожал оружием бойцу-добровольцу.

Также мы писали о похожем скандале в Смеле. Там криминальный авторитет избил защитника Бахмута, а потом еще и заставил извиняться за камеру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.