Драка с участием нардепов Дмитрука и Куницкого: генпрокурор открыл уголовное производство

Расследовать дело о хулиганстве и нанесении телесных повреждений будет ДБР.

Генеральный прокурор Андрей Костин согласовал открытие уголовных производств в отношении народных депутатов Александра Куницкого и Артема Дмитрука, устроивших драку с мужем в Киеве. Дело объединили в одно производство, которым будет заниматься Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в комментарии "Общественное".

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", — сказали в пресс-службе ведомства.

Народные депутаты обвиняются в нанесении "преднамеренного средней тяжести телесного повреждения, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенном группой лиц" (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Максимальное наказание, предусмотренное за эти преступления, – до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили мужчину, обвинив его в мошенничестве и требуя денег.

Читайте также: