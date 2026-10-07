Штраф от ТЦК / © ТСН.ua

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Неуплаченный штраф за нарушение правил военного учета во время мобилизации в Украине может превратиться в большую проблему. Если не заплатить вовремя, дело могут передать исполнительной службе: счета заблокируют, на имущество наложат арест, а при определенных условиях его могут продать, чтобы погасить долг.

Об этом рассказывает военный адвокат Руслан Ткаченко.

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Сколько придется заплатить за нарушение военного учета

За нарушение правил военного учета в особый период для граждан предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен. Это устанавливает статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По статье 307 КУоАП, уплатить штраф нужно не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления.

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«Не появился — налагают штраф от 17 000 до 25 500 гривен. На оплату дается 15 дней», — объясняет Руслан Ткаченко.

Если штраф в этот срок не уплатить, постановление может быть передано в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. Закон предусматривает, что при принудительном исполнении постановления об административном штрафе взимается его двойной размер, а также предусмотренные законом расходы. То есть, штраф в 17 000 гривен может возрасти до 34 000 гривен еще до учета дополнительных расходов, связанных с исполнительным производством.

«Не уплатили вовремя — дело передают в исполнительную службу, и сумма сразу удваивается: вместо 17 000 гривен придется платить уже 34 000. К этому добавляются еще и исполнительные расходы, так что конечная сумма достигает примерно 37 000 гривен», — приводит адвокат.

Что происходит после передачи дела исполнителю

После открытия исполнительного производства взыскание может начаться с денежных средств на счетах должника. Закон «Об исполнительном производстве» предусматривает возможность наложения ареста на средства и имущество должника и обращение взыскания на них в порядке, определенном законом.

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«Государственный исполнитель поначалу блокирует банковские счета должника и принудительно списывает с них деньги. Если на счетах средств недостаточно, взыскание обращается на само имущество», — описывает процедуру Руслан Ткаченко.

То есть, если средств на счетах недостаточно для погашения долга, взыскание может перейти на имущество. Среди такого имущества может оказаться и автомобиль.

Могут ли забрать автомобиль за неуплаченный штраф

По словам адвоката, если других средств для погашения задолженности недостаточно, автомобиль могут арестовать и дальше реализовать в установленном законом порядке.

«Именно здесь в игру входит автомобиль. На машину накладывают арест, а затем выставляют ее на продажу, чтобы закрыть задолженность. Транспорт фактически забирают, а вырученные деньги идут на погашение долга перед государством», — отмечает Ткаченко.

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Речь идет не о конфискации автомобиля как отдельном наказании. По Закону «Об исполнительном производстве», арестованное имущество должника, в том числе автомобили, могут реализовать для погашения долга, а полученные средства направить на его уплату.

Как не довести дело до ареста имущества

Если человек не согласен с постановлением о штрафе, он имеет право обжаловать его в установленном законом порядке. Если постановление не обжаловали или суд оставил его в силе, а штраф не уплатили в определенный срок, его могут передать на принудительное исполнение — это предусмотрено статьями 307–308 КУоАП.

Поэтому следует проверить статус штрафа и наличие исполнительного производства. Если производство уже было открыто или человек считает штраф незаконным, можно обратиться к адвокату, чтобы оценить возможность обжалования.

Неуплаченный штраф в таком случае может привести к дополнительным расходам и взысканию долга за счет имущества — в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве».

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, что именно не имеет права делать ТЦК во время мобилизации. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал пять ключевых запретов для представителей военкоматов и объяснил, какие действия считаются незаконными.

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