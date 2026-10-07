Утрата статуса и прекращение выплат: что изменилось для украинцев в Польше с октября

Помощь украинцам в Польше / © Associated Press

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С 1 октября в Польше не ввели отдельный крупный пакет изменений именно для украинцев, однако в октябре уже стали заметны последствия предыдущих решений. Часть семей столкнулась с прекращением выплат 800+, на границах с Германией и Литвой продолжили проверки, а для предпринимателей изменили отдельные налоговые правила.

Об этом говорится в материале Relocate.to.

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Статус NUE может повлиять на 800+

Одно из важнейших изменений фактически начало действовать еще в сентябре. Украинцы, получившие PESEL UKR только на основании заявления о лице и до 31 августа 2026 года не подтвердили его паспортом в гмине, с 1 сентября потеряли статус UKR.

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В реестре PESEL их статус изменился на NUE. При этом они потеряли основание для временной защиты, что может повлиять и на социальные выплаты. В частности, при таком статусе ZUS может прекратить начисление пособия 800+.

Кто имеет право на 800+

800+ – это ежемесячная выплата в размере 800 злотых на ребенка до 18 лет.

Чтобы украинская семья могла ее получать, нужно удовлетворять нескольким условиям. В частности, иметь действующий статус, дающий право на выплату, фактически проживать в Польше, а ребенок школьного возраста должен учиться в польской школе.

С 1 февраля 2026 года также действует требование профессиональной активности одного из родителей — работы или предпринимательской деятельности. В отдельных случаях к такой активности могут относиться получение пособия по безработице или обучение со стипендией.

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ZUS проверяет эти данные через государственные реестры, в частности информацию о PESEL, местожительстве и пересечении границы.

Что делать, если UKR изменили на NUE

Сначала следует проверить свой статус и статус каждого ребенка по отдельности — через mObywatel или непосредственно в гмине.

Если паспорт раньше уже показывали, но в системе все равно появился NUE, можно подать заявление на исправление данных.

Если паспорт до 31 августа не подали, простое обращение в гмину после этой даты уже не восстанавливает предыдущий статус UKR. В таком случае нужно искать другое основание для легального пребывания в Польше, например, соответствующую карту избитую.

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После урегулирования статуса право на 800+ нужно проверить отдельно и при необходимости подать новое заявление в ZUS.

Проверки на границах продолжили

Временные проверки на границах Польши с Германией и Литвой, которые должны завершиться 1 октября, продлили до 30 марта 2027 года.

Контроль остается выборочным. Проверки проводятся в 50 пунктах на границе с Германией и в 13 — на границе с Литвой.

Пограничники могут проверять всех пассажиров автомобиля, включая детей, а также осматривать багаж.

Для поездок в другие страны ЕС лучше иметь при себе физические документы. Одного mObywatel может быть недостаточно.

Украинцу для такой поездки нужен биометрический загранпаспорт и документ, подтверждающий право на пребывание в Польше, например карта избитую или документ, связанный с временной защитой.

Минимальная зарплата не изменилась

В октябре размер минимальной зарплаты в Польше остался без изменений – 4806 злотых брутто в месяц.

Минимальная почасовая ставка составляет 31,40 злотых брутто. Примерная сумма минимальной зарплаты «на руки» — около 3606 злотых.

С 1 января 2027 года минимальная зарплата должна вырасти до 4950 злотых брутто.

Что изменилось для предпринимателей

С 1 октября вступили в силу изменения в польский Налоговый кодекс. Они касаются, в частности, переплат, исправлений деклараций и налоговых разъяснений.

Одно из практических изменений – увеличение суммы налога, которую за плательщика может уплатить другой человек. Ранее предел составлял 1000 злотых, теперь он вырос до 5000 злотых.

Эти правила могут быть важными и для украинцев, ведущих в Польше единоличную предпринимательскую деятельность – JDG.

Кто из украинцев может потерять 800+

Ранее также сообщалось, что украинские беженцы в Польше могут потерять выплаты 800+ не только из-за невыполнения требований проживания, трудоустройства или обучения детей, но и из-за несвоевременного обновления данных в PESEL.

Для получения помощи украинцы должны сохранять действующий статус PESEL UKR, фактически проживать с детьми в Польше и отвечать требованиям по занятости и обучению детей в польских учебных заведениях.

Если необходимые персональные данные не были обновлены вовремя, статус UKR мог измениться на NUE. В таком случае временная защита прекращается, а вместе с ней может исчезнуть право на выплату 800+. Для дальнейшего легального проживания тогда необходимо оформлять другое правовое основание.

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