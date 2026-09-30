Почему некоторым украинцам в Канаде трудно возобновить карьеру по приезду

О работе в Канаде для беженцев Фото иллюстративное / © pexels.com

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Несмотря на профессиональный опыт, высшее образование и специализированные навыки, часть украинских беженцев после переезда в Канаду не может продолжить карьеру на том же уровне.

О этом говорится в материале theconversation.

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Федеральное правительство Канады продлило временные меры для украинцев, выехавших из-за войны. В частности, для них предусмотрена возможность продления разрешений на работу на срок до трех лет.

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Однако исследователи обратили внимание на то, что происходит после первого года пребывания в стране, когда люди уже адаптировались к новой среде и начинают строить долгосрочную жизнь.

Исследование провела команда канадских и украинских учёных. Авторы проанализировали данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по 1429 украинских беженцев, которые жили и работали за пределами Украины. Их трудоустройство сравнило с тем, каким оно было до вынужденного выезда.

У большинства уровень работы ухудшился

Результаты показали три основных сценария:

58% беженцев имели ухудшение уровня занятости;

34% нашли работу примерно на том же уровне;

только 8% улучшили свое положение.

Особо заметной оказалась так называемая «парадоксальная роль квалификации». Исследователи отмечают, что высшее образование и специализация не всегда помогают беженцам вернуться к работе на прежнем уровне.

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Люди со специализированным или последипломным образованием почти вдвое чаще работали на более низком уровне по сравнению с людьми, имеющими среднее или низшее образование.

Совторник исследования Анна Диденко из Киево-Могилянской академии объяснила это на примере украинских медиков.

«Я видела, как высококвалифицированные украинцы несли одну из самых серьезных профессиональных потерь после выезда. Врачи, которые учились шесть и более лет и годами работали по специальности, иногда вынуждены переходить на работу, не соответствующую их квалификации, поскольку их дипломы и профессиональный опыт нелегко перенести в новую систему», — рассказала она.

Женщины и люди с детьми сталкиваются с дополнительными барьерами

Около 90% участников исследования были женщинами. Авторы связывают это с военным положением в Украине, из-за которого большинство мужчин призывного возраста не могут уехать из страны.

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При этом мужчины гораздо реже сталкивались со снижением уровня занятости. Исследователи отмечают, что дело не только в профессиональных навыках — важную роль играют обязанности по уходу.

Уход за детьми и другими членами семьи тесно связан с ухудшением ситуации с трудоустройством. Например, родителю может быть сложно пройти переквалификацию, посещать вечерние языковые курсы или согласиться на смену, которая начинается до открытия детского сада.

Возраст также влиял на результаты. Люди старше 35 лет значительно чаще восстанавливали предыдущий уровень занятости или улучшали его, чем старшие работники.

Одним из возможных объяснений исследователи называют то, что старшие специалисты часто имеют более узкую специализацию и навыки, которые труднее перенести на другое рабочее место.

Почему диплома недостаточно

Кроме профессиональных навыков, беженцам нужно пройти через системы, которые определяют, будут ли эти навыки и дипломы признавать в новой стране.

Среди главных барьеров сами беженцы называли признание профессиональной квалификации и знание языка.

В то же время проблемы могут быть менее очевидными: отсутствие зарегистрированного адреса, сложность с пониманием местного рынка труда и необходимость ухаживать за детьми.

«Беженцы восстанавливают свою жизнь в совершенно новой стране, не зная, как работают ее системы. Такие вещи как административные документы или процедуры могут кардинально отличаться, превращая, казалось бы, простые требования в реальные барьеры», — отметила Диденко.

Таким образом, трудоустройство зависит не только от того, какие навыки имеет человек, но и от того, может ли он пройти все процедуры, необходимые для признания и использования этих навыков.

Чаще всего ухудшение ситуации с работой наблюдалось среди высокообразованных женщин среднего возраста, которые ухаживали за детьми.

Что это значит для Канады

Исследователи отмечают, что канадская политика по отношению к беженцам в значительной степени сосредоточена на первых этапах адаптации — получении разрешения, первой работы и обустройстве в течение первого года.

Но если человек начинает с временной работы, необходимой для выживания, это не значит, что через год он автоматически перейдет на должность, соответствующую его образованию и опыту.

По мнению авторов исследования, работодатели могут помогать таким работникам получать профессиональные лицензии и преодолевать барьеры для перехода на квалифицированную работу. Среди возможных решений называют более понятные вакансии, гибкий график, отказ от необязательных требований по постоянному адресу и языковую поддержку.

Правительства и профессиональные регуляторы могут расширять программы подтверждения квалификации и создавать переходные механизмы для специалистов с иностранными дипломами. Для отдельных профессий авторы предлагают рассматривать временные или контролируемые лицензии.

Утрата квалифицированных кадров имеет цену

Авторы исследования отмечают, что профессиональное «понижение» беженцев является утратой не только для самих людей, но и для Канады. Особенно это касается отраслей, где не хватает работников, в частности, медицины и других квалифицированных профессий.

Среди возможных решений исследователи также называют специализированные программы по уходу за детьми для беженцев. Такой подход может одновременно создавать рабочие места для женщин-беженок, в частности педагогов и педагогов, помогать другим украинцам выходить на рынок труда и обеспечивать детям языковую и культурную среду.

Для этого, однако, необходимы изменения со стороны провинциальных регуляторов, в частности, ускоренные процедуры для признания квалификации специалистов, получивших образование за рубежом.

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