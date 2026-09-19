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Ужин для беженцев в Германии удивил пользователей Сети: что показал украинец
Украинец показал, какой ужин ему подали в лагере для беженцев в немецком Гиссене. Увиденное вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.
Украинец показал, чем кормят людей в лагере для беженцев в немецком Гиссене, расположенном в федеральной земле Гессен. Видео с ужином вызвало разные реакции у пользователей Сети.
Видео мужчина опубликовал в TikTok на странице remont_consultatio.
Как кормят беженцев в Германии
На видео можно увидеть салат, два кусочка сыра, два кусочка колбасы, хлеб и порцию салата.
Автор отметил, что понимает: кому-то такая порция может показаться малой. В то же время он подчеркнул, что это не ресторан, а в лагере находится много людей, которых приняла Германия.
«Если кто-то скажет, что этого мало, я понимаю: это не отель, это не какой-то там ресторан. … Но я хочу сказать, что и так здесь, в этом лагере, очень много людей, которых принимает Германия. … Даже такой подход — это очень хороший подход к каждому человеку. В Украине даже такого бесплатно не дадут», — сказал мужчина.
Он отметил: если ему не хватит этой порции, он сам пойдет в магазин и купит дополнительные продукты.
Реакция Сети
В комментариях мнения пользователей разделились. Части людей ужин показался слишком скромным, тогда как другие отметили, что бесплатное питание в лагере — это уже существенная помощь.
«Слава Богу, хорошо, что я не поехал», — написал один из пользователей.
Другие комментаторы отмечали, что в Германии нередко ужинают хлебом с маслом и вареньем, а некоторые признали, что для взрослого мужчины такая порция может оказаться недостаточной.
«Если это бесплатно, то это просто супер!», — написали в комментариях.
«Немножко мало, но можно прожить», — отметил другой пользователь.
«Вы правы. Главное, чтобы было чем перекусить», — добавили в Сети.
Беженцы в Германии — последние новости
Напомним, что украинцев в Германии предупредили о финансовых последствиях в связи с обменом данными о зарубежных счетах: с конца сентября немецкие налоговые и социальные службы смогут получать информацию о средствах налоговых резидентов в рамках стандарта CRS. Тех, кто получает социальную помощь и скрыл счета или доходы в Украине, могут обязать вернуть выплаты и уплатить штраф.
Также ранее сообщалось, что за три летних месяца в Германию прибыли ещё около 6 тысяч военнообязанных украинцев. По данным немецкого миграционного ведомства, их число выросло с 413 633 в июне до 419 613 в августе, тогда как в целом к концу лета в ФРГ находилось более 1,35 млн украинцев, выехавших из-за войны.