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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Свиная рулька в пиве: рецепт сочной классики

Нежное мясо, аромат тёмного пива и румяная медово-горчичная корочка — эта рулька легко может стать главным блюдом на вашем столе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Рулька в пиве

Рулька в пиве / © Credits

Фудблогер Anna Didu рассказала о рецепте свиной рульки в пиве — блюда, приготовление которого требует немного времени, но вознаграждает невероятно сочным мясом и насыщенным ароматом. Секрет прост: сначала рульку долго тушат с овощами и специями, а затем запекают под ароматной глазурью.

Ингредиенты

Для большой рульки весом около 2,6 кг

  • рулька

  • темное пиво — 2 л

  • лук

  • морковь

  • чеснок — 7 зубчиков

  • соль — 1 ст. л.

  • лавровый лист — 3–4 шт.

  • перец — 5 горошин

  • гвоздика — 5 бутонов

  • кориандр — ½ ч. л

  • петрушка — небольшой пучок

  • вода, чтобы полностью покрыть мясо

Для глазури

  • горчица — 2 ст. л

  • мед — 2 ст. л

  • соевый соус — 6 ст. л

Приготовление

  1. Сначала рульку нужно залить холодной водой и оставить на ночь для вымачивания.

  2. На следующий день воду слить, а мясо переложить в большую кастрюлю.

  3. Добавить лук, морковь, чеснок, петрушку и все специи, залить темным пивом и долить водой, чтобы рулька была полностью погружена.

  4. Доведите до кипения, снимите пену и варите на очень слабом огне примерно 3 часа. Если рулька очень большая, время приготовления можно увеличить до 4 часов, ведь мясо должно стать мягким.

  5. После этого переложите рульку в форму для запекания.

  6. Смешайте все ингредиенты для глазури.

  7. Обильно смажьте мясо смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 40 мин.

  8. Во время запекания несколько раз переворачивайте рульку и повторно смазывайте глазурью, так корочка получится румяной, блестящей и насыщенной по вкусу.

Подавайте рульку горячей, пока корочка аппетитно хрустит, а мясо легко отделяется от кости.

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