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Свиная рулька в пиве: рецепт сочной классики
Нежное мясо, аромат тёмного пива и румяная медово-горчичная корочка — эта рулька легко может стать главным блюдом на вашем столе.
Фудблогер Anna Didu рассказала о рецепте свиной рульки в пиве — блюда, приготовление которого требует немного времени, но вознаграждает невероятно сочным мясом и насыщенным ароматом. Секрет прост: сначала рульку долго тушат с овощами и специями, а затем запекают под ароматной глазурью.
Ингредиенты
Для большой рульки весом около 2,6 кг
рулька
темное пиво — 2 л
лук
морковь
чеснок — 7 зубчиков
соль — 1 ст. л.
лавровый лист — 3–4 шт.
перец — 5 горошин
гвоздика — 5 бутонов
кориандр — ½ ч. л
петрушка — небольшой пучок
вода, чтобы полностью покрыть мясо
Для глазури
горчица — 2 ст. л
мед — 2 ст. л
соевый соус — 6 ст. л
Приготовление
Сначала рульку нужно залить холодной водой и оставить на ночь для вымачивания.
На следующий день воду слить, а мясо переложить в большую кастрюлю.
Добавить лук, морковь, чеснок, петрушку и все специи, залить темным пивом и долить водой, чтобы рулька была полностью погружена.
Доведите до кипения, снимите пену и варите на очень слабом огне примерно 3 часа. Если рулька очень большая, время приготовления можно увеличить до 4 часов, ведь мясо должно стать мягким.
После этого переложите рульку в форму для запекания.
Смешайте все ингредиенты для глазури.
Обильно смажьте мясо смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 40 мин.
Во время запекания несколько раз переворачивайте рульку и повторно смазывайте глазурью, так корочка получится румяной, блестящей и насыщенной по вкусу.
Подавайте рульку горячей, пока корочка аппетитно хрустит, а мясо легко отделяется от кости.