Свиная рулька в пиве: рецепт сочной классики

Рулька в пиве / © Credits

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Фудблогер Anna Didu рассказала о рецепте свиной рульки в пиве — блюда, приготовление которого требует немного времени, но вознаграждает невероятно сочным мясом и насыщенным ароматом. Секрет прост: сначала рульку долго тушат с овощами и специями, а затем запекают под ароматной глазурью.

Ингредиенты

Для большой рульки весом около 2,6 кг

рулька

темное пиво — 2 л

лук

морковь

чеснок — 7 зубчиков

соль — 1 ст. л.

лавровый лист — 3–4 шт.

перец — 5 горошин

гвоздика — 5 бутонов

кориандр — ½ ч. л

петрушка — небольшой пучок

вода, чтобы полностью покрыть мясо

Для глазури

горчица — 2 ст. л

мед — 2 ст. л

соевый соус — 6 ст. л

Приготовление

Сначала рульку нужно залить холодной водой и оставить на ночь для вымачивания. На следующий день воду слить, а мясо переложить в большую кастрюлю. Добавить лук, морковь, чеснок, петрушку и все специи, залить темным пивом и долить водой, чтобы рулька была полностью погружена. Доведите до кипения, снимите пену и варите на очень слабом огне примерно 3 часа. Если рулька очень большая, время приготовления можно увеличить до 4 часов, ведь мясо должно стать мягким. После этого переложите рульку в форму для запекания. Смешайте все ингредиенты для глазури. Обильно смажьте мясо смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 40 мин. Во время запекания несколько раз переворачивайте рульку и повторно смазывайте глазурью, так корочка получится румяной, блестящей и насыщенной по вкусу.

Подавайте рульку горячей, пока корочка аппетитно хрустит, а мясо легко отделяется от кости.

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