Звезда фильмов "Сумерки" и "Декстер" Джулия Джонс рассказала о своих привычках в области красоты

Джулия Джонс / © Associated Press

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Джулия Джонс хорошо разбирается в ролях сильных и бесстрашных героинь. Недавно актриса исполнила главную женскую роль в фильме «Груз», где её партнёром стал Итан Хоук. После премьеры Джонс устроила настоящий бьюти-блиц для издания NewBeauty и рассказала обо всём: от любимой косметики и процедур до маленьких радостей и вещей, которые до сих пор не получаются.

Красота

Джулия Джонс / © Associated Press

Для Джулии красота не ограничивается косметикой или уходом. «Она повсюду. Главное — не забывать её замечать«, — говорит актриса. А главным плюсом взросления она считает перспективу, которую даёт опыт.

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Она чувствует себя самой красивой рядом с людьми, которых любит. А её главная икона красоты — бабушка. Именно она остаётся для Джулии самым большим источником вдохновения.

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Косметическая рутина

Джулия Джонс / © Associated Press

Есть процедура, без которой Джонс уже сложно представить свой уход — лимфодренаж. А ещё на съёмочной площадке актриса освоила простой лайфхак, который можно повторить дома, — массаж лица.

Недавно она впервые попробовала терапию красным светом, а своим самым большим личным достижением в заботе о себе называет сон, ведь наконец-то начала уделять первостепенное внимание полноценному отдыху.

В то же время есть одна косметическая процедура, которую она с удовольствием доверяет профессионалам, — это стрижка, ведь самостоятельно пользоваться плойкой актриса так и не научилась.

Кино, книги и очки

Джулия Джонс / © Associated Press

У Джулии есть и довольно неожиданный фаворит для шопинга — бутики Ray-Ban в аэропортах. Именно там она чаще всего покупает что-нибудь для себя.

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А самая большая личная роскошь для актрисы — посмотреть два фильма за один день. Отдыхать она также любит с книгой, желательно где-нибудь на пляже.

Её самое первое воспоминание о красоте тоже связано с искусством, ведь в детстве Джулия наблюдала, как профессиональные балерины готовятся за кулисами перед выступлением.

Бьюти-философия актрисы оказалась удивительно простой: замечать красоту вокруг, хорошо высыпаться, уделять время близким и не бояться маленьких удовольствий. А ещё — знать, когда можно справиться самостоятельно, а когда лучше довериться профессионалам.

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