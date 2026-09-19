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Путин оконфузился во время голосования: едва разобрался с электронной системой и сам поблагодарил себя
Аналитики отмечают, что выборы, результат которых не составляет интриги, должны стать очередным этапом укрепления контроля Путина над страной.
«Фюрер» России Владимир Путин во время онлайн голосования на выборах в Государственную Думу выглядел напряженно и растерянно. На опубликованных Кремлем кадрах видно, 74-летний диктатор, который у власти уже более 26 лет, пристально смотрел на экран компьютера и что-то тихо говорил себе под нос и, судя по всему, отдавал свой голос.
Об этом говорится в материале Daily Express.
На некоторых фрагментах видео видно, как неуверенно лидер России вел себя за компьютером: российский диктатор наклонился поближе к экрану, словно пытается разобрать текст. В статье отмечают: Путин известен тем, что неохотно пользуется очками. Вместо этого в его выступах используется увеличенный шрифт.
«После того как он проголосовал, Путин поднял руки, закрыл документы, а камера переместилась к монитору, показав зрителям экран», — говорится в статье.
На кадрах видно, как после голосования он даже сам поблагодарил себя.
Российский фюрер неоднократно избегал публичных разговоров о состоянии своего здоровья. В прошлом году он рассказывал, что несколько лет назад прошел проверку зрения и врачи оценили его примерно на уровне 0,8-0,9 и предложили очки. Путин утверждал, что впервые попытался их одеть, однако ощутил головокружение.
Между тем, в ближайшие дни россияне будут голосовать за новый состав Государственной думы. Выборы проходят в условиях жесткого контроля и ограниченной политической конкуренции, поэтому значительных изменений в их результатах не ожидается.
В Платформе для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что эти выборы «фиктивны», а их результатом станет «фиктивный парламент».
«Новую Государственную думу не следует признавать демократически избранной или легитимным представителем российского народа», — говорится в заявлении платформы.
В то же время местные кандидаты и общественные организации сообщали о скоординированном подвозе людей в избирательные участки в разных регионах. В частности, кандидат в депутаты Госдумы Вячеслав Дюков также заявил, что на избирательных участках в Красноярске видел работников государственных учреждений, которых, по его словам, организованно привозили для голосования.
Напомним, 18 сентября в РФ стартовали трехдневные выборы в Думу. Впрочем, еще до начала голосования фиксировали признаки давления — власти пытаются запугать наблюдателей и представителей оппозиции. Кроме того, в регионах могут отключать мобильную связь и интернет из-за «мер безопасности».
В то же время The Economist отмечает, что выборы превращаются в фарс и проходят на фоне все большей абсурдности процесса. Политическая конкуренция в стране остается очень ограниченной,