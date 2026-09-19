Путин оконфузился во время голосования: едва разобрался с электронной системой и сам поблагодарил себя

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» России Владимир Путин во время онлайн голосования на выборах в Государственную Думу выглядел напряженно и растерянно. На опубликованных Кремлем кадрах видно, 74-летний диктатор, который у власти уже более 26 лет, пристально смотрел на экран компьютера и что-то тихо говорил себе под нос и, судя по всему, отдавал свой голос.

Об этом говорится в материале Daily Express.

Реклама

На некоторых фрагментах видео видно, как неуверенно лидер России вел себя за компьютером: российский диктатор наклонился поближе к экрану, словно пытается разобрать текст. В статье отмечают: Путин известен тем, что неохотно пользуется очками. Вместо этого в его выступах используется увеличенный шрифт.

Реклама

«После того как он проголосовал, Путин поднял руки, закрыл документы, а камера переместилась к монитору, показав зрителям экран», — говорится в статье.

На кадрах видно, как после голосования он даже сам поблагодарил себя.

Российский фюрер неоднократно избегал публичных разговоров о состоянии своего здоровья. В прошлом году он рассказывал, что несколько лет назад прошел проверку зрения и врачи оценили его примерно на уровне 0,8-0,9 и предложили очки. Путин утверждал, что впервые попытался их одеть, однако ощутил головокружение.

Между тем, в ближайшие дни россияне будут голосовать за новый состав Государственной думы. Выборы проходят в условиях жесткого контроля и ограниченной политической конкуренции, поэтому значительных изменений в их результатах не ожидается.

Реклама

В Платформе для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что эти выборы «фиктивны», а их результатом станет «фиктивный парламент».

«Новую Государственную думу не следует признавать демократически избранной или легитимным представителем российского народа», — говорится в заявлении платформы.

В то же время местные кандидаты и общественные организации сообщали о скоординированном подвозе людей в избирательные участки в разных регионах. В частности, кандидат в депутаты Госдумы Вячеслав Дюков также заявил, что на избирательных участках в Красноярске видел работников государственных учреждений, которых, по его словам, организованно привозили для голосования.

Напомним, 18 сентября в РФ стартовали трехдневные выборы в Думу. Впрочем, еще до начала голосования фиксировали признаки давления — власти пытаются запугать наблюдателей и представителей оппозиции. Кроме того, в регионах могут отключать мобильную связь и интернет из-за «мер безопасности».

Реклама

В то же время The Economist отмечает, что выборы превращаются в фарс и проходят на фоне все большей абсурдности процесса. Политическая конкуренция в стране остается очень ограниченной,

Новости партнеров

Новости партнеров