Путин поставил россиян перед выбором, продолжать ли войну: в ISW раскрыли, что задумал Кремль

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пытается предоставить предстоящим выборам в Государственную думу РФ статус фактического референдума по поддержке войны против Украины. Для этого Кремль заранее создал все условия для обеспечения требуемого ему результата.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, 16 сентября Путин заявил, что участие в выборах 18–20 сентября является «долгом» каждого гражданина РФ и «общим вкладом» в победу в войне. Отдельное внимание диктатор акцентировал, что жители временно оккупированных территорий Украины будут голосовать в Госдуму впервые.

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Специалисты ISW подчеркивают, что Кремль регулярно манипулирует избирательным процессом, а заранее определенную «победу» провластной партии представит в качестве доказательства тотальной поддержки агрессии среди населения. Для минимизации каких-либо рисков Верховный суд РФ еще 11 августа снял с выборов оппозиционную партию «Яблоко», лишив россиян возможности проголосовать за силу, выступавшую с платформой прекращения огня. Parallelльно на оккупированных территориях Украины захватчики привлекают вооруженных военных для обеспечения «правильного» голосования.

Руководство «Единой России», в частности Дмитрий Медведев, уже позиционирует свою фракцию как «партию победы».

В ISW убеждены: позиционируя результаты выборов как всенародное одобрение боевых действий, Кремль готовит основу для требования новых долгосрочных общественных жертв, в частности, потенциальной мобилизации, несмотря на постоянные публичные заявления об отсутствии таких планов.

Напомним, Россия 18-20 сентября проведет трехдневные выборы в Государственную думу. В преддверии голосования президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и фактически связал их участие в выборах с демонстрацией поддержки войны против Украины.

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