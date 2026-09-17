Путін поставив росіян перед вибором, чи продовжувати війну: у ISW розкрили, що задумав Кремль

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін намагається надати майбутнім виборам до Державної думи РФ статусу фактичного референдуму щодо підтримки війни проти України. Для цього Кремль заздалегідь створив усі умови для забезпечення потрібного йому результату.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, 16 вересня Путін заявив, що участь у виборах 18–20 вересня є «обов’язком» кожного громадянина РФ і «спільним внеском» у перемогу у війні. Окрему увагу диктатор акцентував на тому, що жителі тимчасово окупованих територій України голосуватимуть до Держдуми вперше.

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Фахівці ISW підкреслюють, що Кремль регулярно маніпулює виборчим процесом, а наперед визначену «перемогу» провладної партії подасть як доказ тотальної підтримки агресії серед населення. Для мінімізації будь-яких ризиків Верховний суд РФ ще 11 серпня зняв з виборів опозиційну партію «Яблуко», позбавивши росіян можливості проголосувати за силу, яка виступала з платформою припинення вогню. Parallelльно на окупованих територіях України загарбники залучають озброєних військових для забезпечення «правильного» голосування.

Керівництво «Єдиної Росії», зокрема Дмитро Медведєв, вже позиціонує свою фракцію як «партію перемоги».

У ISW переконані: позиціонуючи результати виборів як всенародне схвалення бойових дій, Кремль готує підґрунтя для вимоги нових довгострокових суспільних жертв, зокрема потенційної мобілізації, попри постійні публічні заяви про відсутність таких планів.

Нагадаємо, Росія 18–20 вересня проведе триденні вибори до Державної думи. Напередодні голосування президент РФ Володимир Путін звернувся до громадян і фактично пов’язав їхню участь у виборах із демонстрацією підтримки війни проти України.

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