Крісті Брінклі знову підкорила подіум: у 72 роки модель повернулася після семирічної перерви

Крісті Брінклі / © Associated Press

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Крісті Брінклі одна з найвідоміших американських моделей і у свої 72 роки вона знову вийшла на подіум під час Тижня моди в Нью-Йорку — це було її перше дефіле за сім років. Вона з’явилася на показі дизайнера Денніса Басса, де представила один із образів колекції весна-літо 2027.

Публіка зустріла модель гучними оплесками, а Брінклі впевнено пройшлася подіумом у довгій елегантній сукні з відкритими плечима.

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Сукня була тілесного кольору і прикрашена сріблястими деталями, а високий розріз, підкреслена талія та короткий шлейф доповнювали гламурний образ. Образ завершили туфлі на високих підборах, золоті сережки та червона помада.

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Але не лише образ щірки привернув увагу, а й пісня, під яку вона дефілювала, адже вона йшла під хіт Uptown Girl свого колишнього чоловіка Біллі Джоела. Брінклі знялася у кліпі на цю пісню 1983 року, а через два роки вийшла заміж за Джоела. Їхній шлюб тривав до 1994 року.

Після показу модель не приховувала, наскільки багато для неї означало повернення. Вона подякувала Деннісу Бассу за те, що у своєму показі він дав простір жінці її віку, та наголосила, що старші жінки досі недостатньо представлені в публічному просторі.

Востаннє Брінклі з’являлася на модному подіумі 2019 року, коли на показі бренду Elie Tahari вийшла разом зі своєю донькою Сейлор Брінклі-Кук.

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