72-річна Крісті Брінклі вийшла у світ з молодшою ​​дочкою-копією

Крісті Брінклі / © Getty Images

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Жінка відвідала живий виступ співака Джона Майєра у Нью-Йорку зі своєю молодшою донькою — 28-річною Сейлор і більше нагадувала її старшу сестру.

Крісті Брінклі і її донька / © Getty Images

Перед заходом вони із задоволенням позували для фотографій, обидві були в джинсах та топах, з розпущеним довгим світлим волоссям. Брінклі мала неймовірний вигляд у мереживному топі з V-подібним вирізом, а поверх цього вбрання вона одягла зелений піджак, а аксесуарами стали великий коричневий пояс, висячі сережки та сумочка з торочкою у бохо-стилі. Коричневі ковбойські чоботи доповнювали її невимушений образ.

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Крісті Брінклі / © Getty Images

Сейлор — молодша дитина Брінклі. Її модель народила від четвертого чоловіка, архітектора Пітера Гелсі Кука, з яким вона розлучилася 2008 року після 12 років шлюбу. Крісті також має сина Джека від третього чоловіка, агента з нерухомості, і дочку Алексу від другого чоловіка, музиканта Біллі Джоела.

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