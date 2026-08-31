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Принцу Габріелю Шведському виповнилося 9 років: нове фото від палацу
Друга дитина принца Карла Філіпа та принцеси Софії – принц Габріель Шведський сьогодні святкує день народження.
Хлопчику виповнилося дев'ять років і з цього приводу сім'я поділилася його портретним знімком.
Принц є шостим онуком короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Швеції Сільвії. У нього є старший брат — Олександр, молодший Джуліан та сестра принцеса Інес.
«Сьогодні ми відзначаємо дев'ятиріччя нашого улюбленого Габріеля! 🎂», - йдеться в підписі під знімком, на якому хлопчик одягнений у білу сорочку і сірий джемпер та усміхається, дивлячись у камеру.
Королівські шанувальники зазначають, що принц Габріель неймовірно схожий на свою матір принцесу Софію, в нього такі самі світло-блакитні очі.