Принцу Габріелю Шведському виповнилося 9 років: нове фото від палацу

Принц Габріель

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Хлопчику виповнилося дев'ять років і з цього приводу сім'я поділилася його портретним знімком.

Принц є шостим онуком короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Швеції Сільвії. У нього є старший брат — Олександр, молодший Джуліан та сестра принцеса Інес.

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Принц Габріель

«Сьогодні ми відзначаємо дев'ятиріччя нашого улюбленого Габріеля! 🎂», - йдеться в підписі під знімком, на якому хлопчик одягнений у білу сорочку і сірий джемпер та усміхається, дивлячись у камеру.

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Королівські шанувальники зазначають, що принц Габріель неймовірно схожий на свою матір принцесу Софію, в нього такі самі світло-блакитні очі.

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